Klaasikunstnik Rait Prääts: töö ateljees on totaalne meditatsioon

Suurema teemana kumab Präätsi töödest läbi inimese seos tehnoloogiaga. Nii kandis kunstniku 2022. aasta näitus nime "Kiibikriis". "Algselt plaanisin sellele näitusele nimeks "Liitreaalsus". Looduslik evolutsioon on arenenud inimesteni välja ja nüüd on juurde tulnud tehisintellekt. See on tulnud, et jääda, see on absoluutne postulaat, sellest ei pääse enam üle ega ümber. See on selline liitreaalsus, kus tehisintellekt kogu oma suhtlusvõrgustiku kaudu on meid kiibistanud. Kõik need algoritmid tegelevad sellega, et meid kiibistada ja on tekkinud loodusliku evolutsiooni ja tehisrevolutsiooni liitumine," meenutas Prääts, kellele meeldib lisaks klaasile kasutada oma töödes ka teisi materjale ning kes on nüüd võtnud ette kivististe teema.

"Mulle meeldib hüpata - tähendab, ma ei karda võtta mingit teistsugust teemat ette. Ma ju alustasin vitraažikunstnikuna. Aga nüüd on mul ees kivistised ja klaas. Töötasin välja ühe sellise autoritehnika - ma kasutan erinevaid tsemendisegusid. Igal juhul olen üritanud mitte muutuda selliseks ühe materjali idioodiks. Mul on suur huvi selle vastu, et kuidas need erinevad materjalid kokku panna, see on põnev väljakutse," selgitas kunstnik, kes töötab koduses ateljees ning naudib loominguhetkede meditatiivsust. "Ateljees olles tulevad mingid ideed ja ma mõtisklen nende ideede peale ja see on totaalne meditatsioon. Kui ma näen enda ideed oma vaimusilmas, siis on nii kahju, et mitte keegi teine seda ei näe. Ja see tundub võimatu seda nii jätta. Ja siis ma võtan asja käsile ja ilmutan selle idee. Ja siis saan nagu natukene hingelist kosutust, et hea küll, nüüd näevad seda veel mõned inimesed."