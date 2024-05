Galerii: klaasikunstnik Eeva Käsperi isikunäitus "Vaikuses"

Klaasikunstniku sõnul avanevad läbi looduse korduse ja muutumise rütmid hoopis selgemalt kui seda võib tajuda linnakeskkonnas. Loodusemustreid ja kordust väljendavad klaasskulptuurid. Seintel on aga peeglitele prinditud fotod, kus klaasikunstis oluline valgus pääseb esile vastavalt sellele, kui tugev on värvikiht.

"Kui siin galeriis liikuda, nende seinapiltide ees, siis valgus muudab neid palju, ja foto, mis muidu on hetkejäädvustaja, siis siin need pildid nagu löövad elama. Nad on ka muutumises nagu päris looduses," selgitas Käsper.