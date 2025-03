Suri lastekirjanik Olivia Saar

Olivia Saar sündis 18. oktoobril 1931. aastal Narvas. Ta lõpetas 1952. aastal Tallinna Õpetajate Instituudi ja 1959. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse erialal.

Olivia Saar on töötanud vastutava sekretärina ajalehes Säde, ajakirjas Pioneer ning pärast ajakirja Täheke asutamist Pioneeri ja Tähekese ühistoimetuses. Samuti on ta töötanud Eesti Raamatuühingus ja kirjastuse Tea lastekirjanduse vanemkonsultandina.

Olivia Saare esimene lasteluulekogu "Tere, tere, tedretähnid" nägi ilmavalgust 1966. aastal. Tema 1972. aastal ilmunud humoorikate mõistujuttude kogust "Lõvi Lõrr ja Jänes Jass" on saanud Eesti lastekirjanduse klassika, millest on valminud ka samanimeline nukulavastus. Kokku on tema sulest ilmunud mitukümmend luulekogu ja proosaraamatut.

Saar kuulus alates 1982. aastast kirjanike liitu.

2017. aastal pälvis ta presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.