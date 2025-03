Kuusemets: Estonia juurdeehitusel ei ole vanalinnale negatiivset mõju

Täna riigikogus toimunud konverentsi eesmärk oli veelkord vaagida võimalust lahendada rahvusooper Estonia ruumimured juurdeehitusega praeguse teatrimaja juures. Suurimaks vastuargumendiks sellele on muinsuskaitseameti tellitud pärandimõju hinnang, mis ütleb, et juurdeehitusel oleks mitmel põhjusel väga suur negatiivne mõju Tallinna vanalinnale ning võiks selle viia UNESCO maailmapärandi nimistust väljaarvamisele. Tallinna Tehnikaülikooli professor ja volitatud arhitekt-ekspert Jaan Kuusemets põhjendas, miks see nii ei ole.

Professor Kuusemetsa sõnul puudub kõigepealt projekt või eskiis, mille põhjal ükskõik millist mõjuanalüüsi saaks teha.

"Kõik need hinnangud, mis praegu on tehtud, viidates justkui oleks olemas mingisugune arhitektuurne lahendus, et me teame, mis on selle maja kõrgus või mis on selle maja korruselisus, kui palju sellest majast või uuest juurdeehitusest asub maa peal, kui palju seda saaks lasta maa sisse, need on kõik spekulatiivsed," ütles TTÜ professor, volitatud arhitekt-ekspert Jaan Kuusemets.

Kavandatud juurdeehituse alune pind on 0,4 hektarit, nii oleks sekkumine 113 hektari suuruse vanalinna kaitsealasse vaid 0,3 protsenti. Sekkumine vanalinna ümbritsevasse bastionivööndisse jääks samuti alla ühe protsendi. Paika ei pea ka väide, nagu ei oleks Estonia tagusele Uue turu platsile kunagi varem kavandatud hoonestust. Küsitav on väide, nagu rikuks juurdeehitus Tammsaare pargist avanevaid olulisi vaateid vanalinnale.

"Vaadete osas on seal UNESCO leheküljel, kus on ka vanalinn ilusti kajastatud, markeeritud kaitseala ja kaitseala ümber olev puhvertsoon, aga on väga täpselt määratud ka väärtuslikud vaatesektorid ning ainuke vaatesektor, kuhu kavandatav juurdeehitus jääb, on vaatluspunktiga Kaarli kiriku juurest ning kui sealt vaadata, siis kavandatav juurdeehitus mitte mingil juhul nähtavale ei jää, sest selle ees on Jaani kirik, Draamateater ja nii edasi. Isegi kui see juurdeehitus tuleb sama kõrge või natuke kõrgem kui olemasolev ajalooline Estonia teater, siis seda ei jää praktiliselt sellesse vaatesektorisse näha," ütles Kuusemets.

Ja lõpuks küsib ekspert, miks pole siiani ühelegi teisele vanalinna bastionide vööndis või suisa vanalinnas asuva uusehitise puhul tellitud ega UNESCO-le saadetud samasugust mõjuanalüüsi. Kasvõi kohe valmiva Tallinna Linnateatri hoonetekompleksi puhul.