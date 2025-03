Galerii: Kadriorus avati varabaroki meistri Bernardo Strozzi suurnäitus

Värske väljapanekuga "Bernardo Strozzi. Meister Caravaggio varjus" tähistab Kadrioru kunstimuuseum oma 25. sünnipäeva. Ettevalmistus näituse jaoks sai alguse juba 2020. aastal, kui suuresti tänu koroonale oli muuseumil aega pühenduda rohkem oma püsiekspositsioonile ning muuhulgas restaureeriti ka ainus Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluv Strozzi töö "Kontsert". Seda, kui suureks see näitus lõpuks kasvab, ei osanud ka Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre ette näha.

Suuresti just tänu 2019. aastal Genovas toimunud väljapanekule jõudis ka Kadrioru kunstimuuseum Itaalia kuraatori Anna Orlandoni, kellel oli selle näituse juures võtmetähtsus.

"Hüpe, mida me poleks ilma Itaalia kuraatorita kunagi teinud, on see, et me avasime need kunstikogud, muuseumite poole oleksime me osanud minna, erakogu omanikke juurde mitte kunagi. Need on kogud, mis on suletud, mis ei ole avaldatud, meil on siin mitu tööd, mida ei ole avalikustatud, publitseeritud ega näidatud. Need, mida on näidatud, on alati kataloogides märkega "erakogu", ei ole telefoninumbrit ega aadressi," rääkis Murre.

Näituse pealkiri tõmbab küll paralleeli Caravaggioga, aga tegelikult ei tasu kuraatori Greta Koppeli sõnul alahinnata Bernardo Strozzi väärtust, kuna tema vastu tunnevad huvi enamik suuremad muuseumid üle maailma ning ta on Itaalias väga hinnatud.

"Caravaggio kunst mõjutas ka Strozzit. Seda võib näha, et tõesti lähivaatest kompositsioonid ja lihtrahva tüübid, valgusega figuuride vormimine on miski, millega Bernardo Strozzi tegeleb läbi oma loomingu. Aga Bernardo Strozzi ei ole kindlasti ainult Caravaggio epigoon, ta on õppinud Caravaggiolt, aga ta suudab selle väga enda omaks teha," selgitas Koppel.

Tallinnas toimuv näitus on märgiline ka rahvusvahelises plaanis, sest väljaspool Genovat ei ole ühtki nii suurt ülevaatenäitust Strozzist tehtud, mistõttu ootab muuseum lähiajal ka Euroopa ning isegi Ameerika kunstispetsialistide külastusi.

Näitus jääb avatuks 6. juulini.