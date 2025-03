Aprilli lõpuni toimuv Artishoki biennaal laotab kunsti üle Tallinna laiali

Artishok biennaalil avatakse erinevates Tallinna asukohtades kümme uut kunstiteost, mis on spetsiaalselt selle festivali jaoks loodud.

"Enamik asukohtade ettepanekuid tulid kunstnikelt endilt. Me suunasime kunstnikke juba algusest peale asukoha peale mõtlema, et teosed oleksid üle linna laiali," rääkis kuraator Birgit Arop "Aktuaalses kaameras".

Kuraator tõdes, et teoste mööda linna laiali laotamisega kaasnevad ka omad ohud. "Kui see kõik oleks ühes kohas koos, oleks seda tunduvalt lihtsam publikule kommunikeerida ja see mõju tuleks paremini esile. Samas meile meeldib mõelda, et kui see on ümber linna laiali paisatud, siis neid juhukohtumisi kunstiga on justkui rohkem ja saab näha kunsti ka kohtades, kus neid tavaliselt ei näe."

Hanna Samoson on oma teose seadnud üles endisesse Dünamo kauplusse Liivalaia tänaval. See kannab nime "Kuidas leida üles lõvi, kes on sind alla neelanud".

"Ma joonistan hästi automaatselt. Ma ei tea kunagi, mida ma joonistan. Mul on mõnikord mingi eesmärk," rääkis Samoson.

20. veebruaril alanud linnaruumi kunstifestival Artishoki toimub üheksandat korda ja kaasab lisaks kunstnikele ka kirjutajaid. Avaldatud tekstid pakuvad külastajale erinevaid lähenemisviise kuidas linnaruumi kunstiteoseid mõista ja mõtestada.