Hiidlased soovivad riigi toel Kärdlasse uue kultuurikeskuse ehitada

2020. aastal tehtud audit praegusele 1959. aastal ehitatud hoonele tõi välja, et kultuurikeskus tervikuna on mitterahuldavas seisus ja vajab omaniku poolt kiiret sekkumist, et vältida inimestele ohtlike olukordade tekkimist. Seetõttu pöörduski Hiiumaa vald abi saamiseks riigi poole, et Kärdlasse uue multifunktsionaalse kultuurikeskuse ehitamise võiks lisada riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistusse.

"Eelmisel aastal riigikogu liikmetega suheldes anti meile soovitus, et just see võiks olla riigi erinevaid eelarveridasid vaadates kõige tõenäolisem koht, kuhu ta mahutada saaks. Nüüd olemegi oma taotluse sinna esitanud. Räägime suurusjärgust 16 miljonit, see on tänane eelarvestus," selgitas Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, miks nad soovivad kultuurikeskuse lisada riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistusse.

Riigikogu kultuurikomisjonist öeldi, et komisjon pole veel Hiiumaa valla taotlust arutanud, aga plaanib seda teha veel selles kuus. Kultuurkapitali juhi Margus Allikmaa sõnul oleks ootejärjekord paraku pikk.

"Praegu on töös kolm objekti. Loodetavasti lähiajal õnnestub lepingusse jõuda ka filmilinnaku ehitusega. Siis on ju ootel suurobjektina kindlasti Estonia juurdeehitus ehk et täna võib üsna kindlalt väita, et 2034. aastani on kõik vahendid planeeritud," ütles Kultuurkapitali juht Margus Allikmaa.

"Alternatiiv oleks uue kultuurikeskuse ehitamine riigieelarve strateegiasse lisada ja kultuuriministeeriumi toetusele," lisas Tasuja.

Kärdlasse plaanitav uus multifunktsionaalne kultuurikeskus peaks kaasaegsetel tingimustel rahuldama hiidlaste vajadused teatrikunsti, muusika, kino, näituste, raamatukogu ja erinevate huviringide näol.