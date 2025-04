Tallinna botaanikaaias näeb Mehhiko kunstniku Amador Montese teoseid

Amador Montese maali- ja skulptuurinäitus keskendub vabaduse teemale. Kunstnik uurib, kuidas linnud, kalad ja putukad liiguvad takistusteta läbi õhu, vee ja maa. Tema kunstiteosed peegeldavad inimeste kalduvust seda loomulikku vabadust eirata, luues kujuteldavaid piire. Samuti käsitleb "Teine müür" rändeteemat, mis on loomariigi loomulik osa ning on saatnud ka inimkonda läbi ajaloo.

"Need tööd peegeldavad minu graafilise disaineri tausta. Kasutan lõuendil sõnu, teksti ja graafilise disaini elemente. Kõige tähtsam on kontseptsioon ja edasi läheb umbes nagu toidu valmistamisel köögis: kogud kokku koostisosad, millest valmistad kompositsiooni. Minu jaoks on kõige tähtsamad emotsioonid, ma ei mõtle protsessi peale niipalju," rääkis kunstnik "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus "Teine müür" on avatud 30. maini.