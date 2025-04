"Kirjandusministri juures" külaline on sel nädalal David Vseviov

"Kurjutamist seetõttu, et ma teeseldes magamaminekut võtsin teki alla raamatu, juhtus küll, sest pimedas toas see taskulambi valgus, millega ma teki all lugesin ja see reetis mind, paar korda jäin vahele," ütles David Vseviov saates ja lisas, et kirglik teki all raamatulugeja oli ta kuskil 8- kuni 10-aastane.

Lisaks Vseviovile jõuavad sel kevadel saatesse veel Margit Kilumets, Jaak Juske ja Merle Karusoo. "Kirjandusministri juures" on ETV2 ekraanil teisipäeviti kell 22. Kõiki seniseid saateid saab järele vaadata Jupiterist.