"Kirjandusministri juures" külaline on Margit Kilumets

Margit Kilumets ütles, et ta ei ole endast kunagi mõelnud kui kirjanikust. "Kui sa mind siia saatesse kutsusid, siis seda imelikum see tundus, kuid ajakirjanik ning kirjanik on mõlemad kirjutavad inimesed ning nad on head, kui nad kirjutavad hästi."

Margit Kilumetsa kõrval jõuavad sel kevadel saatesse veel Jaak Juske ja Merle Karusoo. "Kirjandusministri juures" on ETV2 ekraanil teisipäeviti kell 22. Kõiki seniseid saateid saab järele vaadata Jupiterist.