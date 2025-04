David Vseviov: olevik huvitab mind rohkem kui minevik

Tartu Ülikooli ajalugu õppinud Vseviov suundus pärast õpingute lõppu tööle Teaduste Akadeemia ajaloo instituuti. Samal ajal tegi ta oma esimest kandidaaditööd, mis oli seotud Narva linna elanikkonna kujunemisega sõjajärgsel ajal. "Mäletan, et vaatasin läbi kogu Eesti NSV büroo täiesti salajase kirjavahetuse ja leidsin sealt päris palju huvitavaid asju."

Küll aga tõdes Vseviov, et ajaloolisi dokumente, millele ta tahaks nüüdsel ajal kirglikult ligi pääseda, ei ole. "Ajalugu mind eriti ei huvita, mind huvitav inimene. Ja mind huvitab olevik tunduvalt rohkem kui minevik," märkis ta ja lisas, et küll aga aitab ajaloo tundmine mõista, kuidas mõtlevad ka praegused riigijuhid. "Ma võin vabalt Katariina II käest kinni võtta. Ma olen ennast peitnud tema magamistuppa ja vaadanud, mida ta seal teeb, kellega ta suhtleb ja millele ta mõtleb. Sealt ma teen enda jaoks järeldused, sest inimene pole laias laastus muutunud."

"Kirjandusministri juures". David Vseviov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

David Vseviov on enam kui 20 aasta juhtinud Vikerraadios populaarset saadet "Müstiline Venemaa". Üle 1000 korra eetrisse läinud saate edu võti on ajaloolase arvates Eesti inimeste huvi oma juurte vastu.

"Me kõik oleme ju sealt pärit. Suur osa kuulajatest ei ole enam sündinud Nõukogude Liidu ajajärgul, aga nende vanemate juured viivad ikkagi sinna aega. See oli see keskkond, kus elati või kus elasid meie esivanemad ning see pakub huvi. Juurte vastu ju tuntakse huvi. Aga juured ju paiknevad pinnases. Ja see ongi see pinnas. Seega see seletab, miks just nimelt Venemaa. Võiks ju valida Prantsusmaa või Läti, aga ma ei usu, et need saated oleks niivõrd huvi tekitavad," arutles ta.

Ajalooliste tööde ja tegemiste kõrval on Vseviov ka ilukirjandust kirjutanud. Ilukirjandust ajalookirjandusega võrreldes märkis ta, et ilukirjandus annab vabaduse mängida.

"Seal on tunduvalt lõbusam toimetada kui ajalookirjanduse maailmas," tunnistas ta. "Need teosekesed, mis ma olen teinud, siis seal ikka kõik möllavad nii nagu jaksavad. Mul ei ole muret, kas Peeter, Jüri, Anastassia ütles midagi sellist või ei öelnud. Ma saan tulenevalt oma meeleolust panna teda rääkima suvalist teksti ja see on nauditav. Ja lugeda taoliseid raamatuid on mõnu!" sõnas Vseviov.