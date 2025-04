Rainer Sarnet: õpin samm-sammult olema rohkem iseenda moodi

Programmis on Rainer Sarneti neli täispikka filmi, alustades 2011. aastal valminud "Idioodiga". Publiku ette jõuavad ka auhinnatud "November" ja "Nähtamatu võitlus" ning vaatemänguline dokumentaal "Vaino Vahingu päevaraamat". Ekraanile jõuab ka kooliajal valminud lühifilm "Merehaigus".

"Ma arvan, et need on minu parimad filmid tegelikult. Pärast kõige esimest filmi "Merehaigus", mille ma tegin esimesel kursusel, ma olengi mõelnud, et siis hakkasid mul eksirännakud. Need olid väga kasulikud aastad, aga jala sain ma uuesti maha "Idioodiga"," ütles Sarnet.

Režissööri sõnul seob filme hingeteema. "Tegelased justkui avastavad, et hing on olemas ja see muudab elus päris palju," lisas ta.

Vaadates tagasi seni tehtule ütleb rohkete kodumaiste ja rahvusvaheliste auhindadega pärjatud režissöör, et kõige tähtsam on õppida olema just see, kes sa oled.

"Ma ise tahaksin, et ma muutuksin vabamaks. Just kooliajal ja võib-olla ka pärast kooli tekib kammitsetus ja ma arvan, et paljudel teistel veel. On mingid ootused, inimene puutub esimest korda kokku kriitikaga, milleks ei ole ükski inimene valmis, rahastussüsteem, produtsendid. Seda kõike peab noor filmitegija õppima. Kuidas suhelda, sest inimeste ring on lai, kes ühe filmi ümber on," rääkis režissöör.

"Ei tohi lasta oma ideed laiali tassida, samas tuleb leida üles enda hääl, jääda endale truuks ja ma tahaks loota, et samm-sammult õpin ma rohkem olema iseenda moodi ja seda asja vabamalt võtma," lisas ta.

Kino Sõpruse juubeliaasta eriprogrammid jõuavad ekraanile kord kuus aasta lõpuni.