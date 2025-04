Narvas näeb nädalavahetusel puhkpillidega tsirkuselavastust

Tsirkust on varemgi elava muusika saatel etendatud, kuid seda, et tsirkus ja orkester laval koos on, ei juhtu just iga päev. 30 tsirkuseartisti ja 50 muusikut – keegi varju ei jää, kõik saavad lavastuses särada.

"Nad paistavad eri vormis välja. Ühed on kehad ja liikujad laval, teised on ikkagi rohkem statsionaarsemad. Lõppude lõpuks ei oleks ikkagi üht ilma teiseta," rääkis lavastaja ja koreograaf Liis Maria Kaabel "Aktuaalsele kaamerale".

Tsirkus on põnevaks kogemuseks noortele muusikutele, sest lisaks dirigendile tuleb ka etendust jälgida.

"Tuleb ikka sellist ooperiorkestri mekki ka sinna juurde. Tuleb jälgida seda, mis laval toimub, tuleb olla hästi täpne, võib-olla mõni lugu tuleb mõne koha peal kinni pidada, kus muidu seda ei tehtaks. Noored peavad hästi jälgima, mis ümber toimub. Ja need hetked, kus tsirkuseartistid saavad puhata ja meie saame näidata, mida meie oskame, siis on kõik silmad meil," lausus lavastuse muusikaline juht ja dirigent Silver Niinemets.

Nagu tsirkuses tavaks, pakutakse publikule akrobaatilisi trikke. Orkester mängib nüüdisloomingut ja klassikalisi puhkpilliteoseid. Noorte oskused sulanduvad kontsert-lavastuseks, mis kannab nime "Igapäeva sümfoonia".

"Ei ole lihtsalt, et näitame, et oskame teha saltot, vaid me oskame ka saltoga lugu näidata. Põhimõtteliselt võiks kogu seda lavastust võtta sellisena, et noored üritavad aru saada ühiskonnast, üksteisest, endast. See põhimõtteliselt peegeldab seda igapäevast elu ja kaost ja kõike, mis me ümber on," selgitas Kaabel.

"Igapäeva sümfooniat" etendatakse nädalavahetusel Narvas. Mis muusikute ja akrobaatide koostööst edasi saab, pole veel selge.