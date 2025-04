Noorsooteatris esietendub visuaalteatrilavastus "Transport: eesliinil"

Lavastus "Transport: Eesliinil" jutustab hüperrealistlike nukuminiatuuride kaudu mõtlemapaneva loo.

"See lugu räägib ühest noorest sõjafotograafist, kes läheb esimest korda tulejoonele, mida ta seal näeb, kuidas ta reageerib nendele olukordadele. Me ju ei tea, mis seal sõjas toimub. Me võime seda ainult ette kujutada ja ainult läbi nende sõjakorrespondentide. Kõik see, mida me näeme on läbi kellegi läätse. Need on nende valikud," selgitas näitleja Lee Trei.

Noorsooteatri lavastus on osa rahvusvahelisest suurprojektist, milles osalevad veel teatrid Sloveeniast, Leedust, Tšehhist ja Poolast selleks, et luua kuus omavahel dramaturgiliselt seotud kammerlavastust, millest igaüks seab luubi alla mõne globaliseerumisega seotud nähtuse.

"Selle lavastusega tahame avada küsimuse meie, Euroopa suhtumise kohta sõjakolletest. Kuidas meie üksikisikutena ja ühiskonühiskonnananana

vaatame sõjast laastatud piirkondi? Mis on meie kohustused? Kuidas ja mida me teha saame? Milline on meie vastutus?" küsib lavastaja ja idee autor Tin Grabnar.

Lavaloo jutustamiseks kasutatakse 3D-prinditud minimaailma ja stop-motion animatsiooni.

"Stop-motion tehnika ei ole tavaline draama, see on nagu luuletus. See on palju sümbolistlikum. Näitlejalt on ära võetud väga palju väljendusvahendeid, aga ma arvan et seda sügavamaad on pildid, mida inimene näeb ja see mõte, see tunne peaks tekkima vaatajas endas," sõnas Trei.