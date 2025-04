Kinodesse jõuab Indrek Spungini portreefilm kunstnik Liina Siibist

25. aprillil esilinastub kinos Artis Indrek Spungini dokumentaalfilm "Naine, kes võtab vähe ruumi". Värske portreefilmi fookuses on kunstnik ja kunstiõppejõud Liina Siib, kelle looming keskendub sotsiaalsetele ja kultuurilistele teemadele.

Liina Siib on visuaalkunstnik ja filmitegija, kes kasutab oma loomingus fotot, videot, installatsiooni ning graafikat. Tema teosed käsitlevad naise rolli ühiskonnas, argielu esteetikat ja ajaloolisi narratiive. Siib on esindanud Eestit 2011. aasta Veneetsia biennaalil ning tema töid on eksponeeritud paljudes rahvusvahelistes galeriides ja muuseumides.

Indrek Spungini dokumentaalfilm avab vaatajale Liina Siibi loomemaailma ja kunstnikutöö telgitaguseid, pakkudes süvitsi minevat pilguheitu tema loomeprotsessi. Film annab võimaluse mõista, kuidas Siibi looming suhestub laiema ühiskondliku kontekstiga ning milline on tema roll eesti kaasaegses kunstis.

Filmi operaator on Sten-Johan Lill, helirežissöör Taavi Aavik, produtsent Anu Veermäe-Kaldra ja tootjafirma Menufilmid OÜ.