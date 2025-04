Vanemuises esietendub Ott Aardami näidendivõistlusel auhinnatud komöödia

Lavastaja Tiit Palu tutvustas, et "Armsas ilveses" lähevad linnainimesed metsa telkima, kuid ebamugavused ja ootamatud olukorrad panevad aga nende suhted proovile.

"Ööd on pimedad ning ette tuleb nii kadumisi kui väljailmumisi. Selleks, et näha valgust, tuleb läbi käia kõige pimedamad paigad iseeneses. Ott Aardami näidend on äge ja lõbus teatritekst, kus tõsised teemad vahelduvad vimkade ja üminatega," märkis Palu.

"Vana mets on aastaid tagasi läbi elanud metsatulekahju. See pole enam endine. Vanast on vaid hägustuv mälestus, milles uus elu on hakanud eluõigust nõudlema. Muutused ja progress on paratamatus. Siin hakkab aeg muutuma. Loomad ja olendid, hääled ja helid, mõtted ja tunded, hing ja vaim segunevad ning piirid nende vahel kaovad. Eraldatuses hakkame rohkem endasse vaatama," kirjeldas kunstnik Jaanus Laagriküll lavastust.

Näidendi autor on Ott Aardam, lavastaja ja muusikaline kujundaja Tiit Palu, laulude muusika autor Robert Annus, kunstnik Jaanus Laagriküll ja valguskunstnik Andres Sarv.

Lavastuses mängivad Ragne Pekarev, Robert Annus, Rasmus Vendel, Kristin Prits, Karol Kuntsel.