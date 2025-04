Eesti Kunstnike Liidu presidendiks valiti Maarin Ektermann

Kolmapäeval toimus Eesti Kunstnike Liidu (EKL) korraline suurkogu, mis iga kolme aasta möödudes valib Eesti ühele suurimale loomeliidule presidendi, asepresidendi ja kümme volikogu liiget.

Liidu presidendiks valiti Maarin Ektermann ja asepresidendiks Tüüne-Kristin Vaikla. Mõlemale kohale laekus üks avaldus.

Volikogu liikmeteks valiti Urmas Lüüs, Kristi Kongi, Tiiu Kirsipuu, Kadri Toom, Jaanus Samma, Sirja-Liisa Eelma, Aleksander Jakovlev, Eve Kask, Jaan Elken ja Tanja Muravskaja.

Suurkogu toimus Estonia kontserdisaalis, kohal viibis 501 EKL-i liiget. EKL-i kuulub 2025. aasta aprilli seisuga 1001 kunstnikku, kunstiteadlast ja kunstitöötajat.

Maarin Ektermann (s 1983) peab järgnevate aastate peamisteks väljakutseteks jätkusuutlike töötingimuste ja õiglasemate tasumäärade kehtestamist kunstivaldkonnas, samuti valdkondade vahelise koostöö ja kunstihariduse arendamist. Olulisel kohal on tema jaoks ka kunstnike ja kuraatorite nähtavuse ning huvikaitse tugevdamine.

Maarin Ektermann on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse erialal bakalaureuse- ja magistriõppe cum laude ning täiendanud end CUNY kraadiõppekeskuses New Yorgis (CUNY Graduate Center) ja Berliini Kunstiülikoolis (Universität der Künste). Ta on töötanud Kumu kunstimuuseumi hariduskeskuse juhatajana, Eesti Kunstiakadeemias galerii juhatajana ja Eesti Kunstimuuseumi maalifondi assistendina.

Hetkel juhib ta Eesti Kunstiakadeemia üldteoreetiliste ainete keskust ning on laiemalt tuntud haridusprojektide eestvedajana, kunstikriitika ja kuraatoritöö kaudu. Aastatel 2010–2022 oli ta Klassikaraadio saate "Kunstiministeerium" üks autoritest ja toimetajatest.

Tüüne-Kristin Vaikla (s 1961) peab lähiaastate peamisteks eesmärkideks kunsti, ruumikultuuri ja sisearhitektuuri valdkonna omavahelist sidumist interdistsiplinaarse koostöö, teadus- ja loometöö kaudu. Ta peab oluliseks kunstnike ja disainerite rolli väärtustamist ning jätkusuutliku ruumiloomingu edendamist nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Tüüne-Kristin Vaikla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia disaini erialal ning kaitsnud doktorikraadi kunstis ja disainis. Ta on töötanud sisearhitektina, kuraatorina ja pedagoogina, olles muu hulgas EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja ning külalisprofessor RMIT ülikoolis Austraalias. Ta on mitmete rahvusvaheliste ja kohaspetsiifiliste kunstiprojektide, nagu rahvusvahelise sisearhitektuuri sümpoosioni SISU ja kunstiresidentuuri KORDON, algataja ja kuraator. Vaikla on ka Eesti Kujunduskunstnike Ühenduse juhatuse esimees ning osalenud aktiivselt Euroopa sisearhitektide erialavõrgustike töös.

EKL on Eesti suuremaid loomeliite. EKL on professionaalseid eesti kunstnikke, kunstiteadlasi ja kunstitöötajaid ning nende loomingulisi ühendusi ühendav loomeliit, kunsti valdkonna oluline arvamusliider ja ekspertorganisatsioon. EKL on tunnustatud loovisikute huvide kaitsja, loomemajanduse edendaja ja valdkondlikes arendustegevustes osaleja ning rahvusvahelisel tasandil usaldusväärne koostööpartner.

EKL-i missiooniks on toetada liikmete ja kunsti alal tegutsevate loovisikute tegevust ning kaitsta nende huve, arendada kunsti valdkonda ja edendada kunstiteadlikkust ning aidata kaasa Eesti kultuuri ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule.