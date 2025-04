Vanemuise teatris esietendub Giacomo Puccini ooper "Boheem"

Lavastaja John Ramster sõnas, et "Boheem" on klassikaline täiskasvanuks saamise lugu kahest noorest inimesest, kes kohtuvad ja armuvad külmal Pariisi jõuluõhtul. "Nende armastusloo traagiline lõpp puudutab meie südameid. See tuletab publikule meelde mitte ainult esimest armumist, vaid ka esimest korda, kui oli vaja olla täiskasvanu ja silmitsi seista reaalsusega. Ooper viib meid läbi emotsioonide laia spektri, alates rõõmudest kuni tragöödiateni," rääkis ta.

"Me esitame värske, kuid klassikalise versiooni ooperist, mida paljud inimesed on varem näinud ning kõige tähtsam on, et tahame lugu jutustada võimalikult selgelt, tuues esile tegelased ja nende otsused," kirjeldas Ramster Vanemuises lavastatud Puccini ooperit. "Armastus on alati väärtuslik, ükskõik kui raske see mõnikord ka olla võib."

Kunstnik Bridget Kimak lisas, et suur osa trupist kannab Vanemuise kostüümilaost pärinevaid ajastule vastavaid riideid, mitte ekstra õmmeldud kostüüme. "Jätkuvas liikumises läbi ruumi ja aja jälgime boheemlasi nende väikesest külmast pööningutoast minema trepist alla läbi Pariisi tänavaturu jõuluõhtusesse sooja ja elavasse Cafe Momus'esse. Siin võite vilksamisi näha oma ema, vanaisa või ennast lapsena."

Lavastuse muusikajuht ja dirigent on Risto Joost, dirigendid Aleksandr Brazhnyk, Endel Nõgene, lavastaja John Ramster (UK), kunstnik Bridget Kimak (Kanada/UK), valguskunstnik Palle Palmé (Rootsi).

Lavastuses mängivad Mirjam Mesak (Baieri Riigiooper) või Tamara Kalinkina (Ukraina), Gabriele Mangione (Itaalia), Kadri Kõrvek (Rahvusooper Estonia) või Pirjo Jonas, Jānis Apeinis (Läti Rahvusooper) või Taavi Tampuu, Simo Breede või Raiko Raalik (Rahvusooper Estonia), Märt Jakobson või Kristjan Häggblom, Atlan Karp või Märt Jakobson, Taavi Tampuu või Atlan Karp, Rasmus Kull või Hisatoshi Nezu, Kristjan Häggblom või Egon Laanesoo, Artur Nagel või Risto Orav. Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.