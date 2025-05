Arhitektuurimuuseumi vestlussari uurib, kas merejoon kuulub kogukonnale

Eestlastel on aegade algusest peale merega sügav side olnud, oleme loonud merest laule, raamatuid, kunsti jne. Teame ju ütlust, et mereõhk teeb vabaks ning veel paremini teame seda, milliseid negatiivseid tundeid tekitab olukord, kui vabadus mingil põhjusel meilt on võetud. Veel lähiajaloost mäletame, kuidas mere sulgemine kogukonnale tegi haigetki. Kas me tänasel päeval oskame muudatusi paremini selgitada? Kuidas kogukonnad avaliku ruumi loomesse kaasata, nii et rahul on kõik osapooled?

Tallinna Sadam on astumas kinnisvara arenduses esimesi samme eesmärgiga kujundada Vanasadama alast linnaruum, kus avalik ruum on ühendatud sadama funktsioonidega ning kuhu on oodatud aega veetma nii reisijad kui ka kohalikud elanikud.

"(H)arutusel" arutlevad arhitekt Ülar Mark, praegune Tallinn abilinnapea ja endine Uue Maailma kogukonna entusiast Madle Lippus, urbanist ja planeerija Regina Viljasaar-Frenzel Linnalaborist ja Tallinna Sadama kinnisvara valdkonna juht Piret Üts. Arutelu modereerib Tallinna Sadama kinnisvara koostöösuhete juht Reti Meema.

"(H)arutus" toimub 13. mail algusega kell 18 Eesti Arhitektuurimuuseumis.