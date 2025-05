Eesti Noorsooteatri kunstilise juhina jätkab Mirko Rajas

Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi avaliku konkursi tulemusena otsustas komisjon, et 1. augustist 2025 jätkab kunstilise juhi kohal Mirko Rajas.

Eesti Noorsooteatri juhi ja komisjoniliikme Leino Rei sõnul oli konkursikomisjoni valik üksmeelne. "Oleme väga rõõmsad koostöö jätkumise üle. Tundes hästi noore vaataja teatrit, samuti nuku- ja visuaalteatri spetsiifikat ning lisades siia juurde tema kõrged eetilised ja kunstilised standardid, on Mirko Rajas unikaalne nähtus nii Eesti Noorsooteatri kontekstis kui tervel teatrimaastikul," sõnas Rei.

Kunstilise juhi tööleping sõlmitakse Mirko Rajasega kolmeks aastaks. Selle aja jooksul plaanib Rajas keskenduda kolmele põhisuunale: Noorsooteatri trupi sisemise töö- ja arengukultuuri teadlikule kujundamisele, sisuliselt fokusseeritud ja vormiliselt mitmekesise repertuaari arendamisele ning väärtuspõhise töökeskkonna süvendamisele kogu teatris.

"Minu eesmärk on viia alustatud protsessid uude sügavusse ja valmistada teater ette järgmiseks arengutsükliks – et Noorsooteater oleks paindlik, riskivõimeline ja kõrget kunstilist kvaliteeti kandev organisatsioon, millel on tugev sisemine vundament ja selge ühine missioon," rääkis Rajas.

Alates 2017. aastast Noorsooteatri kunstilise juhina töötanud Rajase kõrval osales konkursil veel üks kandidaat.