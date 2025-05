EMTA suures saalis esietendub Menotti põnevus- ja õudusooper „Meedium“

"Meedium" on põnevus- ja õudusooper, mis avab selle tegelaste keerulise sisemaailma. Esmakordselt on EMTA suurel saali laval videokunst mitte ainult lavakujunduse lisand, vaid lahutamatu osa loo jutustamises. Samuti on lavastuse ettevalmistamisel kasutatud tehisintellekti.

""Meedium" sobis ooperiklassi koostööks audiovisuaalse loomingu erialaga just seetõttu, et on olemas tegelane, kes ilmutab end vaid visuaali kaudu, samas on peaaegu kogu aeg kohal, jälgib ja reageerib. Siit oli vaid samm arusaamani, et Toby võib olla tehisintellekt, omamoodi Alexa või Siri, mida tema "kodused" inimlikustavad," sõnas lavastaja Liis Kolle.

Lavastaja on Liis Kolle, videokujunduse autorid Sandra Leon ja Ryan Adams (juhendaja Einike Leppik), valguskujundaja Rommi Ruttas, kostüümikunstnik Kalle Aasamäe.

Osatäitjad Rael Rent (metsosopran, Madame Flora, rahvusooper Estonia), Marta Ojasoo (sopran, Monica), Sampo-Elias Asikainen / Ruyao Wang (bariton, Mr. Gobineau), Viktoriya Lykova / Birgita Palo (sopran, Mrs. Gobineau), Anastassia Danilenko / Naira Hatšaturjan (metsosopran, Mrs. Nolan). Klaveril Ave Wagner.

Ooper etendub 8. ja 9. mail Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.