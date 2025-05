Võrumaa muuseumis avati Toomas Kuusingu isikunäitus

Kuusingu teostel kujutatud stseenid võivad tunduda kui fantaasiarikkad lavastused, kuid kunstniku jaoks on need olulised, sest need puudutavad nii teda ennast kui ka, tema arvates, kogu ühiskonda.

"See on mind ümbritsev maailm ja kaugem maailm läbi minu silmade ja läbi minu kogemuste. Tegelikult lihtsustatuna võikski öelda, et teema on puhas folkloor – on nii linna- kui maafolkloor ja on ka väikese inimese tasandil folkloor," selgitas Kuusing.

Selleks, et teosed ei mõjuks liialt süngena on kunstnik neisse lisanud humoorikaid detaile, mille skaala ulatub naivistlikust naljast terava groteski, iroonia või lausa ühiskonnakriitikani.

"Tihtilugu võib siin piltide peal kunstnik meenutada seika ühest või teisest õhtust. Olen temaga olnud koos ühel üritusel, kus kuulsin, et kunstnik pomiseb: "Sellest ma teen teose". Siin on need hetked, mida ta on oma maailmas tabanud," lisas galerist Jana Huul.

Näitus "Harilikud Maailmad" jääb Võrumaa muuseumi galeriis avatuks 29. juunini.