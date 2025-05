Tallinna Linnateatri trupiga liituvad Maria Ehrenberg ja Kristjan Üksküla.

Maria Ehrenberg lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 30. lennu 2022. aastal. Samal aastal alustas ta töös Eesti Noorsooteatris.

Uus tööalane etapp tekitab temas elevust. "Kuna minu esimesed põhjapanevad ja raputavad teatrielamused on pärit just sellest samast Laia tänava majast, siis oli loomulikult Diele uksest sisse jalutades ja uuele teekonnale vastu astudes südames õhin ja elevus. Aga erakordseks muutis esimese proovipäeva see, et sarnast õhinat oli tunda kõigis, ka neis, kes on aastakümneid selles teatris töötanud," lausus Ehrenberg. "On tohutult põnev liituda kollektiiviga, kes on ühelt poolt naasmas koju ja teisalt end taasloomas. Võimalus anda oma panus linnateatri uude loominguetappi on igas mõttes inspireeriv!"

Kristjan Üksküla lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 24. ennu 2010. aastal. Ta oli aastatel 2010–2020 Tallinna Linnateatri näitleja. Alates 2022. aastast oli ta Theatrumi näitleja.

"On tunda, et linnateater on nii sisemiselt kui väliselt õide puhkemas, keerulised ülemineku-ettevalmistuse aastad Salmes on möödas ja uute juhtide Uku Uusbergi ja Mihkel Kübara ning kogu linnateatri kollektiivi kannatlik ja pühendunud töö hakkab häid vilju kandma," märkis Üksküla ja lisas, et linnateatris töötab tema jaoks väga palju armsaid ja olulisi inimesi nii loominguliste kui tehniliste töötajate seas. Samuti ootab ta kohtumist uute kolleegidega.