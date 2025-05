Galerii: osa Tallinna Linnateatri Laia tänava maja lavastustest müüdi välja minutitega

Erinevalt Eesti Draamateatrist, mille ukse taga lookleb viimasel ajal piletimüügi päevadel pikk järjekord, tuli Tallinna linnateatri uue maja avalavastustele koha peale pileteid ostma vaid kolm inimest. See aga ei tähenda, et huvi oleks väike olnud: kuni detsembrini müügis olevad etendused müüdi väiksemates saalides välja minutitega, suurematesse saalidesse on veel üht-teist saada.

Mõni minut enne piletimüügi algust ei osanud teatri direktor Mihkel Kübar huvi suurust veel ette aimata. "Ei oska selles mõttes prognoosida, mul on hea meel, et nüüd on inimestel võimalus tulla, sest seda huvi on olnud palju viimasetel kuudel, tegelikult juba viimased paar aastat," ütles ta ja lisas, et plaan oligi mängida kuni detsembrini uusi lavastusi võimalikult palju. "Loodan, et inimesed, kes väga huvitatud on, saavad oma piletid osta ja saavad juba sügisel tulla vaatama."

Oktoobris esietendub ühel päeval korraga viis lavastust: Uku Uusbergi "Iphigeneia, Agamemnon. Elektra", Markus Helmut Ilvese "Hedda Gabler", Anu Lambi "Karussell", Marta Aliide Jakovski "Viimane liivlane" ning Diana Leesalu "Tõeline lääs". Leesalu lavastuse proovid on praegu aktiivselt käimas, lavale pole aga veel jõutud, seega lõplik vorm on lavastaja sõnul alles selgub.

Selle üle on Diana Leesalul aga väga hea meel, et lõpuks on Linnateater kodus tagasi. "Hästi mõnus, me olime pikalt mööda linna laiali, mõnus perekonna tunne on tagasi tulnud, hommikul tuleme kõik siia, joome ühiselt kohvi ja läheme erinevatesse proovisaalidesse proovi tegema. Täiesti elevust tekitav on meil endil hetkel," sõnas ta.

Vaatamata sellele, et sügisel jõuab vaatajate ette korraga viis värsket lavastust, ei tähenda see Linnateatri direktori sõnul, et hooaeg rohkem üllatusi ei pakuks. "Sealt hakkab hooaeg pihta, kindlasti need selles hooajas viimaseks ei jää, ka kevadel on uusi asju tulemas, plaan on enam-vähem paigas juba," rõhutas Kübar.