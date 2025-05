Tallinna Linnateater avab Laia tänava maja viie esietendusega

Linnateatri avamine ei toimu mitte ühe väga suure, vaid viie eriilmelise lavastusega, mis rändavad Lääne teatriloo teljel läbi aja ja ruumi, jõudes välja tänapäeva Eestisse.

Uue maja valmimise tähistamine kestab kaks nädalat – 10. kuni 24. oktoobrini mängib Linnateater kümnel õhtul paralleelselt kõiki avalavastusi.

Esiteks toob Uku Uusberg välja tragöödia "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra", mille on antiikautorite alusel kirjutanud dramaturg Tiago Rodrigues. Osades on Indrek Sammul, Hele Kõrve, Maria Ehrenberg, Laurits Muru, Mart Toome, Rain Simmul jt. Näidendi tõlkis portugali keelest Kristiina Jalasto-Kallas, toimetas Leenu Nigu. Lavastuse kunstnik on Jaagup Roomet. Esietendub 10. oktoobril suures saalis.

Markus H. Ilves paneb lavale 19. sajandi Norra näitekirjaniku, kaasaegse teatri teerajaja Henrik Ibseni vastuolulise "Hedda Gableri", kus astuvad üles Kristiin Räägel, Simo Andre Kadastu, Kaspar Velberg, Hele Palumaa, Mikk Jürjens, Elisabet Reinsalu, Anne Reemann. Muusika lõi lavastusele Robert Nikolajev, kunstnik on Kristjan Suits. Esietendub 10. oktoobril mustas saalis.

Diana Leesalu lavastab 20. sajandi ameerika dramaturgi Sam Shepardi näidendi "Tõeline Lääs". Lavale astuvad Indrek Ojari, Märt Pius, Allan Noormets, Piret Kalda. Lavastuse kunstnik on Martin Mikson, helikujundaja Markus Robam. Esietendub 10. oktoobril väikeses saalis.

Anu Lamp lavastab tänapäeva prantsuse autori Florian Zelleri suhtedraama "Karussell". Osades on Maiken Pius, Sandra Uusberg, Priit Pius, Alo Kõrve. Helilooja ja muusikaline kujundaja on Margo Kõlar. Kunstnikutöö eest vastutab Kristjan Suits, kostüümide eest Riina Põldroos. Esietendub 10. oktoobril taevasaalis.

Marta Aliide Jakovski uurib koos dramaturg Paavo Piigiga rahvaste püsimajäämise küsimust lavastuses "Viimane liivlane". Laval näeb näitlejaid Epp Eespäev, Tõnn Lamp, Andres Raag, Külli Teetamm, Evelin Võigemast. Muusikaline kujundaja on Lauri-Dag Tüür, kunstnik Arthur Arula. Esietendub 10. oktoobril Võlvsaalis.

26. mail avatakse ka Tallinna Linnateatri Laia tänava kassa.