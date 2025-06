Galerii: Püha Jüri preemia pälvis helirežissöör Gert Svetlanov

Püha Jüri päeval oli võimalik BFM-i SuperNova kinosaalis kuulda filmiteemalisi

loenguid – konverentsil esinesid paljud tuntud Eesti filmitegelased, nende hulgas filmi "Fränk" tegijad režissöör Tõnis Pill ja produtsent Ivo Felt, ning Heiki Luts Eesti edukast eriefektide ettevõttest FrostFX.

Konverents oli pühendatud möödunud aastal lahkunud filmiajaloolasele Jaak Lõhmusele, kes on öelnud: "Eesti filmis pole kunagi olnud paremaid aegu kui praegu, aga kõik on endiselt tegemata." Korraldajate eesmärk oli suunata kuulajaid mõtisklema Eesti filmi mineviku, oleviku ja tuleviku teemadel.

Lisaks jagati välja kaks preemiat, millega tunnustatakse noori filmitudengeid. Püha Jüri preemia laureaadiks sai filmikunsti eriala III kursusel õppiv helirežissöör Gert Svetlanov. Preemiaid jagav komisjon märkis, et Gert Svetlanov on tundlik ja

pühendunud filmitegija, kes paistab silma oma lõputu abivalmiduse ning väsimatu, sihikindla loomingulise tööga. Samuti toodi esile tema oskus leida alati aega teiste aitamiseks, ka siis, kui ta on ise süvenenud keeruliste loominguliste lahenduste otsimisse.

"Ma ei jõudnud paraku olla Jüri Sillarti tudeng, kuid mul on tohutu au õppida neilt, kes on õppinud temalt," tänas Svetlanov oma õppejõude. Laureaat rõõmustab koos kursusekaaslastega, keda ta tänab siiralt märkamise eest, ja lausub: "Ilma nendeta poleks midagi, sest film on kollektiivne kunst."

Õhtul anti välja ka Püha Ly preemia, mis on saanud oma nime armastatud filmikunsti õppekava spetsialisti ja tudengite suure toetaja Ly Pulga järgi. Preemia pälvis kirjeldamatu erialase pühendumuse eest I kursuse operaator Markus Rooveer. Rooveer tõdes, et tema jaoks oli tunnustus ootamatu, kuid siiski üllatus, mille võtab austusega vastu.