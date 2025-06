Ilmus Margus Haava lasteraamat "Korstnapühkijad kahhelahjus ja teisi ebatavalisi lugusid"

Margus Haava eelmine raamat "Hundiema ühepajatoidu saladus" koondas ühiste kaante vahele sületäie vimkadega loomajutte. Uues raamatus jätkab autor uue hooga samas vaimus, tuues lugejateni soojad, muhedad ja ebaharilikud lood, mis pakuvad midagi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Raamatust leiab ligi paarkümmend juttu, kus kohtab nii mõistatuslikke tegelasi kui ka ootamatuid olukordi.

Kivestu detailitihedad illustratsioonid toovad teose tegelased lugejate silme ette, andes teosele lisamõõtme.

"Mulle meeldib väga illustreerida selliseid vimkaga lugusid – saab lasta fantaasial lennata," sõnas Tuulike Kivestu. "Mõnus on välja mõelda, milline võiks olla üks teo seljas lendav tulnukalaps, voodi all magav vikerkaar või vihma näha igatsev tolmukübe. Meil Margusega on huumorisoon üsna sama koha peal ja see teeb koostöö eriti toredaks."

"Need on lood, mis võivad tunduda absurdsed, aga nende taga on alati mingisugune sisemine loogika. Usaldan lugeja taju ja kujutlusvõimet ning olen samas väga rahul, kui neile õnnestub pisike ergutav müks anda," selgitas Haav. "Mulle tundub, et maailm on vahel natuke liiga asjalik ja praktiline ning nii ei märkagi sageli seda, kui ilusas ja imelises paigas me tegelikult elame."

Margus Haav on ajalehe Sakala kultuuritoimetaja, muusikakriitik ja Viljandi kultuuriakadeemia lektor. Tema varasemad teosed on postapokalüptiline põnevusromaan "Kuidas lõhnab kuri" (Fantaasia, 2016), autobiograafiline mälestusteraamat "Alumiiniumist kurgid" (Postimehe Kirjastus, 2020) ning lasteraamat "Hundiema ühepajatoidu saladus" (Koolibri,2023).

Raamatu "Hundiema ühepajatoidu saladus" eest pälvis Haav ka kultuurkapitali aastapreemia nominatsiooni ning Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse hea lasteraamatu märgise. Tuulike Kivestu illustratsioonid said viie kauneima lasteraamatu konkursi žürii eripreemia.