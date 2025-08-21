Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

EEPG (European Educational Publishers Group) avaldas selleaastase BELMA auhinna nominendid, mille sekka kuuluvad ka kaks kirjastuse Koolibri õpikut: aabits sarjast "Sõnasööbiku jälgedel" (autorid Kairi Look ja Katri Sild, illustraator Liisa Kruusmägi) ja "Ajaloolaste õpik 5. klassile" (autor Maarja Merivoo-Parro).

BELMA (Best European Learning Material Award) on EEPG korraldatav Euroopa parimate õppematerjalide võistlus, millele seekord esitati kandidaate 23 riigist. Žürii sõnul on sel aastal võistlema esitatud erakordselt palju kvaliteetseid õpikuid. Õppematerjalid võistlevad neljas kategoorias alusharidusest gümnaasiumiastmeni kõikides õppeainetes nii trükituna, hübriidvormingus kui ka täisdigitaalses vormingus.

Zürii esimehe Diana Kali sõnul oli sel aastal nominentide väljavalimine tõsine katsumus. Iga õpikut hinnati hoolikalt: kõigepealt hindas iga teost kolm žüriiliiget eraldi ja seejärel analüüsis teost põhjalikult kuueliikmeline rühm.

Võitjad selguvad Frankfurdi raamatumessi esimesel päeval 15. oktoobril.