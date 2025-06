Galerii: Okapi galerii osaleb New Yorgis rahvusvahelisel fotofestivalil

Tallinnas tegutsev Okapi galerii osaleb 7.–22. juunil New Yorgis fotofestivalil Photoville, mis on Ameerika Ühendriikide üks suurimaid rahvusvahelisi fotograafiavaldkonna sündmusi.

Okapi galerii esitleb Photoville'i festivalil fotokunstniku ja galeristi Temuri Hvingija ning ukraina tänava- ja dokumentaalfotograafi Andrii Muri dokumentaalfotograafia uurimusprojekti "Baltic Way as Soft Resistance" ("Balti kett kui pehme vastupanu"), mis käsitleb Balti keti geopoliitilisi, psühholoogilisi ja kultuurilisi aspekte.

Läbi mõjusa dokumentaalfotograafia tutvustab projekt New Yorgi elanikele ja linna külastavale rahvusvahelisele publikule Eesti ja teiste Baltimaade lähiajalugu ning juhib tähelepanu ka tänastele julgeolekuohtudele. Näitus kutsub mõtlema väikeriikide positsioonile, rohujuuretasandi algatustele ja ühistele jõupingutustele, vabadusele ning igaühe rollile selle saavutamisel ja hoidmisel. Projekti eesmärk on kasvatada kultuurilist mõistmist ja empaatiat ning toetada seeläbi Ameerika-Eesti dialoogi ja koostööd täna ja tulevikus.

Projekti on kaasatud tööd Eesti, Läti ja Leedu fotograafidelt Peeter Langovits, Mati Hiis, Aivars Liepiņš, Romualdas Požerskis ja Vytautas Daraškevičius, samuti arhiivmaterjalid Tallinna Fotomuuseumist, Läti Fotomuuseumist ja Leedu Genotsiidiohvrite Muuseumist.

Festivalil esitletav on jätk 2024. aastal Balti keti 35. aastapäevaks valminud galerii näituseprojektile "Balti kett 35", mida nägi mitmes asukohas Tallinnas. Okapi väljapanek asub Brooklyn Bridge Parkis Emily Warren Roebling Plazal vabas õhus. Galerii osaleb sündmusel teist korda, viimati osaleti aastal 2019.

Photoville'i festival toimub 20 pargis ja mujal avalikus ruumis kõigis New Yorgi linnaosades – Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens ja Staten Island. Festivali põhiala on 34 hektari suurune Brooklyn Bridge Park, mis on avalik park East Riveri Brooklyni poolel ning kus kasutatakse näitusepindadena merekonteinereid.

Photoville asutati aastal 2011 ning toimub seekord 14. korda. Festivali saadab põhjalik publikuprogramm, mis hõlmab kunstnike juhitud jalutuskäike, fotomatku, töötube, kunstnikuvestlusi, paneeldiskussioone ja muid sündmusi. Eelmisel aastal sai festivalist osa miljon inimest.