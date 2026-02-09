Pildid: Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

X!

Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"
5. veebruaril avati Okapi galeriis kunstnik Anu Jakobsoni kolmas isikunäitus "Downloads Folder". Näituse kuraator on Adrian Abner.

Näitus käsitleb maalimist kui viisi olla pidevas suhtluses isikliku digitaalse arhiiviga, mis polnud algselt mõeldud eksponeerimiseks. Läbi kiire ringluse kaob allalaaditud failide esialgne eesmärk, need jäävad alles pigem harjumusest kui tähendusest. Ekspositsioon ei ole suunatud niivõrd piltidele endile, kui nende süsteemitule kogumisele ning aeglustumisele maalil jäädvustamise kaudu.

Maalide aluseks olevad juhuslikult valitud kujutised on lähtematerjaliks, mis on kunstniku protsessi käigus ümber töödeldud. Anonüümsete ja ajutiste kujutiste leierdamine läbi mitme kihi iroonia ja subjektiivsuse loob uued kujutised, mis ei kanna enam endist tähendust ning on kaotanud oma algse, kiiresti tarbitava funktsiooni.

Anu Jakobson on Eesti visuaalkunstnik, kelle looming keskendub veebikultuuri ja selle visuaalse keele uurimisele, millele ta läheneb eksperimentaalsete maalimisviiside kaudu, kasutades peamiselt aerograafi, mis võimaldab tabada internetipiltidele omast hägusust ja kaduvust. Ta töötab internetist kuvatõmmistena salvestatud kujutistega ning töötleb neid vastavalt oma visioonile.

Näitus jääb avatuks kuni 14. märtsini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

