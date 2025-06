Galerii: filmifotograaf Mari Marta Makarov avas Viimsi Artiumis isikunäituse

Filmifotograafi Mari Marta Makarovi esimene isikunäitus "Elu nagu filmil" koosneb peamiselt 35mm filmile pildistatud fotodest, mis hõlmavad moefotograafiat, portreesid, dokumentaalfotograafiat, tänavafotograafiat, arhitektuuri ja loodust. Makarovi visuaalne keel on tugevalt mõjutatud filmikunstist, mille elemendid, nagu valgus ja kompositsioon, mängivad olulist rolli.

Näituse keskmes on mõte, et elu ise on kui film. "Me liigume kaadrist kaadrisse ja hetkest hetke, teadmata, mida järgmine stseen toob. Näitus on austusavaldus hetke ilule ja mälu kõnelusele, kutse sukelduda visuaalsesse maailma, kus iga kaader räägib oma lugu ja iga foto on osa suuremast tervikust," ütles Makarov.

"Elu nagu filmil" on ühtaegu nii tagasivaade kui ka edasi vaatav projekt, mis peegeldab kunstniku isiklikku arengut ning samal ajal jäädvustab hetki elust enesest. Makarovi jaoks on fotograafia nii eneseväljendus kui ka mäluakt. Ta kasutab filmikaamerat mitte ainult pildi loomiseks, vaid ka aja talletamiseks.

Analoogfotograafia abil loob Makarov dialoogi mineviku ja oleviku vahel, pakkudes alternatiivi digitaalsele kiirkultuurile, kus fotode eluiga sotsiaalmeedias kestab vaid mõne scroll'i. Moe- ja dokumentaalfotograafia põimumine tema töödes tekitab kontraste – tänavafotod peegeldavad juhuslikkust ja elu spontaansust, samas kui moefotod tõlgendavad elustiili esteetilise tundlikkusega. Arhitektuurihuvilisena kasutab Makarov oma portreedel paiku, millel on ajalugu ja isiklik tähendus.

Näitus on Viimsi Artiumi tünnigaleriis avatud 20. juulini.