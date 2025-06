Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu preemiad pälvisid Tiina Abel, Mari Vallikivi ja Anders Härm

Tiina Abel pälvis EKKÜ aastate preemia oma panuse eest Eesti kunstiteadusesse ja kuraatoripraktikasse. Ta töötas Eesti Kunstimuuseumis aastatel 1976–2014, sealhulgas 2006–2014 Kumu programmijuhi ja kuraatorina. Ta on kureerinud üle 60 näituse nii Eestis kui ka välismaal. Tema kureeritud näituste hulka kuulub ka Kumu esimene püsiekspositsioon "Varamu. Eesti kunsti klassika 18. sajandist kuni 1940. aastani".

Alates 1995. aastast on ta seotud Eesti Kunstiakadeemia õppetööga. Samuti on ta olnud mitmete kunstialaste väljaannete toimetuskolleegiumi liige ning koostanud ja toimetanud kümneid artiklikogumikke ja katalooge, samuti avaldanud üle saja artikli. Tiina Abeli värskeim töö on ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi kevadnumber (1–2/2025), mis on pühendatud dekadentsikunstile ning mille ta on koostanud ja toimetanud.

Tiina Abeli uurimisvaldkond keskendub eelkõige 19. sajandi ja kahe maailmasõja vahelise aja Eesti kunstile. Ta on olnud teerajajaks mitmete Balti kunstiajaloo teemade, sh Balti biidermeieri, Düsseldorfi maalikoolkonna ning 19. sajandi kunsti ja fotograafia suhete uurimisel. Tiina Abelit on tunnustatud ka varasemalt: EKKÜ aastapreemiad (1995, 2014), Eesti Kultuurkapitali aastaauhind (2006) ja Kristjan Raua preemia (2014).

Mari Vallikivi pälvis ühe kahest EKKÜ aastapreemiast silmapaistva tegevuse eest naivistliku ja autsaider-kunsti tutvustamisel ning Kondase Keskuse juhtimisel. Vallikivi töö tulemusena on Kondase Keskuses toimunud arvukalt näitusi, mis esitlevad nii Eesti kui ka rahvusvahelist kunsti. Mari Vallikivi on pälvinud mitmeid tunnustusi. 2024. aastal omistati talle Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia.

2024. aastal toimus Kondase Keskuses ning samaaegselt ka Tartu Ülikooli muuseumis ja Valga muuseumis näitus "Varjatud maailmade avardumine. Ida-Euroopa autsaiderkunst" (kaaskuraator Eva Laantee Reintamm), millega kaasnes ka samanimeline raamat. Näitus vaatles Ida-Euroopa autsaiderkunsti, tuues esile teosed, mis on sündinud sageli sotsiaalses isolatsioonis – näiteks psühhiaatriahaiglates või erihooldekodudes – ning mille autorid on jäänud seni laiemale publikule tundmatuks.

Anders Härm pälvis EKKÜ aastapreemia Kumu kunstimuuseumi suures saalis kureeritud näituse ja kataloogi "Enn Põldroos. Kinnismõtete muuseum" (06.12.2024–13.04.2025) eest. Tegemist on kunstniku ja kirjaniku Enn Põldroosi ülevaatenäitusega, mis katab tema loomingu 1950. aastate lõpust kuni tänapäevani. Näitus avab Põldroosi loomingut läbi korduvate kujundite ja motiivide, mis on teda saatnud kogu elu vältel. Näitusega kaasnes mahukas raamat, mis keskendub Põldroosi loomingus läbivalt esinevatele teemadele ja sisaldab põhjalikku intervjuud kunstnikuga.

Anders Härm on Kumu kunstimuuseumi kuraator, Eesti Kunstiakadeemia dotsent ja kureerimise õppesuuna juht. Härm on kureerinud üle 40 rahvusvahelise näituse ning produtseerinud arvukalt kunstiprojekte. 2023. aastal ilmus tema doktoritööl põhinev raamat "Allumatud kehad. Radikaalsed performatiivsed praktikad 20. ja 21. sajandi kunstis ja kultuuris". Härm on kureerinud ligi 40 rahvusvahelist näitust ja kunstiprojekti nii Eestis kui ka välismaal ning olnud Eesti paviljoni kuraator Veneetsia biennaalil. Hetkel on Kumu kunstimuuseumis avatud tema kureeritud Islandi kaasaegse kunsti ühe tuntuma esindaja, Ragnar Kjartanssoni isikunäitus "Poiss ja tüdruk ja põõsas ja lind".

Härmi on tunnustatud mitmete autasudega, sh 2006. aastal Eesti Kultuurkapitali aastaauhind, 2008. ja 2018. aastal Eesti Kultuurkapitali stipendium "Ela ja sära", 2011. aastal Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia, 2016. aastal koos Neeme Külmaga Eesti Kultuurkapitali aastaauhind ning aastatel 2021–2023 oli ta riikliku kunstnikupalga stipendiaat.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemiaid on välja antud alates 1996. aastast. 1972. aastast kuni 1991. aastani tunnustas Eesti kunstiteadlasi Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.