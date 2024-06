Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu aastapreemia pälvis Kersti Markus

Kersti Markuse koostatud koguteos koondab esmakordselt ühiste kaante vahele Eesti muinas- ja keskaegse kunsti haarates ajavahemikku 1100–1520. Raamat annab tervikliku pildi hilismuinas- ja keskaegsest ühiskonnast visuaalsete ja materiaalsete allikate kaudu kaasates arhitektuuri, kujutava kunsti, arheoloogilise materjali ja kirjalikud allikad.

"Väga mahuka üldkäsitluse koostaja ja põhiautorina on Kersti Markus andnud koos autorkonnaga uue vaatenurga ja esmakordse ülevaate meie vanemast kunstist ja arhitektuurist. Erisugune vanem visuaalne ja materiaalne pärand on esitletud uudselt, kuid samas ülevaatlikult, kaasates ja kattes 400 aasta pikkuse ajaperioodi põhiteemad alates linnustest, kirikutest ja kloostritest lõpetades rõivaste ja tarbeesemetega. Iga raamat on oma koostaja nägu, Kersti Markus on andnud "Eesti kunsti ajaloo" esimese köite koostaja ja toimetajana raamid meie tänastele teadmistele siinsest muinas- ja keskaegsest arhitektuuri- ja kunstipärandist," iseloomustas ühing laureaati.

Kersti Markus on 2005. aastal asutatud TLÜ Keskaja Keskuse asutajaliige ja esimene juht. Ta on pälvinud Ervin Pütsepa nimeline kunstiajaloo preemia (2000), Eesti Rahvuskultuuri Fondi Villem Raami preemia (2005) ja Rootsi Muinsusühingu Hildebrandi auhinna (2017) väljapaistvate saavutuste eest Skandinaavia keskajauuringutes. 2020. aastal ilmus Brilli teaduskirjastuses Kersti Markuse monograafia "Visual Culture and Politics in the Baltic Sea Region, 1100–1250".

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemiaid on välja antud alates 1996. aastast. 1972. aastast kuni 1991. aastani tunnustas Eesti kunstiteadlasi Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.