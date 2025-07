Tartu Elektriteater tähistab Wim Wendersi 80. sünnipäeva välikinoga

Tartu Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu hinnangul on Wendersi puhul tegemist hämmastavalt tööka elava meistriga. "Tal on selja taga enam kui poole sajandi pikkune karjäär, mille sisse jääb tõesti ainult mõni üksik aasta, mil ta ühegi filmi võtetel režissööritoolis ei istunud. Meie austusavaldus on kogu tema filmograafiat arvestades ehk tagasihoidlik, aga sisult väga esinduslik," rääkis Rääk.

Wim Wendersi retrospektiivi avab 11. juulil ULA baari hoovis "Buena Vista Social Club". Pärast seda linastub 17. juulil Tartu Keskpargis "Täiuslikud päevad", 23. juulil Ohvitseride pargis "Taevas Berliini kohal" ja 29. juulil Raadi lennuväljal "Paris, Texas". Programm kulmineerub "Lissaboni loo" seansiga Tartu Elektriteatris 14. augustil, mil Wendersil täitub 80. eluaasta.

Räägu sõnul on eriliselt tore katsetada retrospektiivi formaati välikinos. "Kinoseinte vahel on meie jaoks alati oluline küsimus, kuidas panna film kogu majas elama. Nüüd aga saame mängida ja katsetada, kuidas Wendersi maailmad - Havanna, Teksas, Berliin, Tokyo ja Lissabon - erinevatesse Tartu paikadesse tuua," rääkis Rääk. "Kindlasti inspireerib meie retrospektiiv inimesi tema filme laialdasemalt avastama."