Uus "Smurfide suur film" kogus avanädalavahetusel üle 5300 vaatamise

Lisaks "Smurfide suurele filmile" jõudis uutest tulijatest vaadatuimate filmide sekka Jennifer Kaytin Robinsoni õuduspõnevik "Eelmise suve saladus", mida käis vaatamas 1128 inimest.

Teist nädalat kinolevis olev "Supermani" käis vaatamas 1429 filmisõpra. Kahe nädalaga on film kogunud 9052 vaatamist.

Kolmandat nädalat on tabelis "Jurassic World. Taassünd", mis kogus möödunud nädalavahetusel 1687 vaatamist. Kokku on see kogunud 28 860 külastust.

Neljandat nädalat püsib tabelis kakf filmi: "F1 film" (kokku 35 257 külastust) ja "28 aastat hiljem" (kokku 13 835 külastust).

Kõige kauem ehk kuus nädalat on vaadatuimate filmide tabelis püsinud "Kuidas taltsutada lohet", mida on kokku käidud vaatamas üle 48 000 korra.