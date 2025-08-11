X!

"Rajum reede" kogus avanädalavahetusel veidi üle 1000 külastuse

"Rajum reede" Autor/allikas: Kaader filmist
Möödunud nädalal jõudis kinodesse järg 2003. aasta filmile "Raju reede", mis kogus esimesel linastusnädalal 1071 külastust.

Teist nädalat püsib kinotabeli tipus animaseiklus "Pahalased 2", mis kogus 4097 külastust. Ka teine koht ei ole muutunud. Sealt leiab menukomöödia "Palja relvaga" uusversioon, kus legendaarset uurijat Frank Drebinit kehastab Liam Neeson. Film tõi teisel linastusnädalal kinno 3116 vaatajat.

Disney "Rajumast reedest" Lindsay Lohani ja Jamie Lee Curtisega peaosas tegi tunduvalt parema avanädala Zach Creggeri õuduspõnevik "Relvad", mis kogus avanädalavahetusel 2560 külastust.

Seitsmendat nädalat püsib 1083 külastusega edetabelis "F1 film", millel täitub peagi 50 000 külastust.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: EFI

