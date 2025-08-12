Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

Tunnustuse pälvinud Antoinette Jadaone draamas "Sunshine" avastab teismelisest iluvõimleja enne olümpiamängude katsevõistlust, et on rase – patriarhaalses riigis, kus abordid on keelatud.

"Sunshine" pälvis tänavusel Berliini festivalil ka parima noortefilmi Kristallkaru.

Et Tartu publik hindab eksootilistest maadest pärit filmikunsti, näitas ka 2023. aasta, kui Tartuffi publikuauhinna pälvis Mongoolia film "Müügitüdruk".

"Sunshine´ile" järgnesid lemmikfilmi valimisel USA režissööride Cazzie Davidi ja Elisa Kalani "Armastan sind igavesti" ja Lõuna-Korea režissööri E.oni "Armastus suurlinnas".

Neljandat aastat järjest selgus publikupreemia võitja veebihääletusel, kus vaatajad said filme hinnata viie emotsiooniga – raputav, kurb, tundeline, vaimustav ja mõnus –, võitis see, kes kogus neid kõige rohkem.

Kõige raputavam film oli vaatajate hinnangul "Armastan sind igavesti", kõige kurvem film "Sunshine", kõige tundelisem film "Sunshine", kõige vaimustavam film "Armastus suurlinnas" ja kõige mõnusam film "Uus laine".

Kõige enam publikut – 1300 vaatajat – tõi Raekoja platsile "Armastan sind igavesti". Täismaja kogusid peaaegu kõik Tartu Elektriteatri seansid. Kokku sai ööl vastu pühapäeva lõppenud festivali filmi- ja ürituste programmist osa 12 000 inimest, mis on viimaste aastate rekord.

"Meid teeb väga õnnelikuks, et Tartuff on jätnud publikule sooje mälestusi, mida oli 20. sünnipäeva puhul tore kuulda. Tänavune festival oligi kummardus nii filmiajaloole kui meie truule publikule, kelle huvi püsib endiselt suur, mis sest et vahel vihma sabistab või ilm jahe on," ütles festivali juht Johan Kudu.

Ta tänas publikut ka selle eest, et see aitas oma annetustega muretseda uue kuuldeaparaadi juba 15 aastat vabatahtlikuna festivali korraldamise juures olnud Rolandile.