Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

Kirjastus Hunt avaldas Võru kirjaniku ja luuletaja Aliis Aalmanni esimese novellikogu "Kes aias". Raamatu kujundas Anna-Elizaveta Zurbenko.

Aliis Aalmann on seni avaldanud kaks luulekogu – "Verihaljas" (Kultuurileht, 2021) ja "Väe võim" (Tuum, 2023). "Verihaljas" pälvis Betti Alveri kirjandusauhinna ning "Väe võim" Gustav Suitsu luulepreemia. 2025. aastal võitis Aalmann Linnujämmi luulekonkursi, lisaks esineb ta sageli luuleprõmmudel, kus on korduvalt Eesti võistluse finaali pääsenud. Ta on õppinud soome-ugri keeleteadust ning tegeleb ka maalimisega.

Aliis Aalmanni novellid on ilmunud ajakirjades Looming ja Vikerkaar, ning kogumikus "Eesti novell" (2024, 2025). 2024. aastal võitis ta novelliga "Mina ei käinud siis veel koolis" nii ajakirja Looming auhinna kui ka Friedebert Tuglase novelliauhinna. Tema novellides tegutsevad enamasti tüdrukud ja noored naised, kes elavad oma elu 21. sajandil.

Toimetaja: Kaspar Viilup

