Galerii: avapaugu saanud Saal Biennaalil jõuab publiku ette 12 lavastust

Festivali põhiprogrammis osaleb 12 lavastust, mille hulgas on nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke töid.

Harald Beharie metsas aset leidev rituaalne lavastus "Undersang" esitab küsimusi kuulumise ja kultuurilise hõõrdumise kohta. Xenia Koghilaki "Slamming" tegeleb laval mosh pit'i praktikatega, mis loovad näilise raevu taga peituva kollektiivse rituaali. Kombineerides omavahel klubitantsusid, drag-tehnikaid ja somaatilisi praktikaid, mängib Sepideh Khodarahmi lavastus "The Erotic Clown" võrgutamise ja hävinguga, lõpetades koogi sisse istumisega.

Ramona Nagabczyńska lavastus "Silenzio!" kasutab ooperit, rääkimaks naishäältest ja inimhääle poliitilisusest. Ásrún Magnúsdóttiri ja Alexander Robertsi lavastuses "Teenage Songbook of Love and Sex" astuvad lavale kohalikud noored, esitades isekirjutatud lugusid armastusest, suhetest ja suureks kasvamisest. Mart Kangro "Pantheon" toob publiku ette kultuuriajaloo poosid, žestid ja märgid, katkestuste ja jätkumiste, koosolemise ja lahkuhargnemiste lugu kolme põlvkonna esituses.

Netti Nüganeni uue lavastuse "Ash, horizon, riding a house" Eesti esietendus on järg eelmisel Saal Biennaalil etendunud lavastusele "Müüt: päeva äärel". Oma uues töös avavad Netti Nüganen, KISLING ning Pire Sova jäätootmisbüroo, mõtestades lokaalsust ning domineerivaid kultuure erinevatest vaatepunktidest. Lavastuses "News From Beyond" asub Gob Squad meediumi rolli ning seikleb kahe maailma vahel, loomaks teispoolsusega kontakti.

Lavastuses "All Together" jagavad Michikazu Matsune, Elizabeth Ward ja Franz Poelstra lugusid inimestest, kes on neile olulised olnud, kuid kes ühel või teisel põhjusel ei saa siin meiega olla. Lavastus ühendab seda, mis on siin, sellega, mida pole, tuletades meile meelde, et "Sõltumata sellest, kas armastame või vihkame üksteist, kas oled siin või mitte, tõepoolest, õnneks või kahjuks, me kuulume kõik kokku."

Sinna Virtaneni kohaspetsiifilisel lavastuse "Asphodel Meadows" keskmes on peidetud lein. Ely Daou lavastuses "Cognitive Maps – Chapter 1" reisitakse läbi mälestuste, meenutades kunstniku kunagisi kodusid. Bush Hartshorni üks-ühele lavastus "Tell Daddy" pakub sulle pinki, kus maha istuda, ning võimalust kunstnikule rääkida asju, mida tahaksid oma isaga jagada, aga mingil

Põhiprogrammi toetab töötubadest, kunstnikuvestlustest ja koosviibimistest koosnev kiudprogramm.

21. korda toimuvad Saal Biennaali kuraatorid on Eneli Järs, Mesike Tõrv, Priit Raud, Henry Kasch, Siim Tõniste, Kaie Küünal, Kerly Ritval, Heneliis Notton, Kaius Põder ja Maarja Kalmre.