Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

Rahvusooper Estonia avas juubelihooaja teatrilaada ja galakontserdiga
Rahvusooper avas pühapäeval juubelihooaja iga-aastase teatrilaadaga, kus toimus kolmeosaline galakontsert, kostüümide ja rekvisiitide müük ning anti üle ka Estonia teatri sõbra tiitel.

Kolmeosalise gala vaheaegadel olid teatrimajas avatud ka balleti- ja ooperialad. Sinises saalis tutvustas lavastaja Priit Võigemast Leoš Janačeki suhteooperi "Väike kaval Rebane" lavale toomist ning kevadel publiku ette jõudvast algupärasest ooperist "Charon" rääkisid helilooja Tõnis Kaumann ning lavastaja Üllar Saaremäe. 

Estonia restoranis toimus näidistreening Eesti Rahvusballeti uute tantsijatega ja vestlus balletijuht Linnar Loorise eestvedamisel.

Teatrimaja ümbruses tegutses estoonlaste kirbuturg, kus oli müügiks hulgaliselt erinevat teatrikraami ja käsitöökaupa ning Estonia teatri lavastustest pärit rekvisiidid ja kostüümid.

Laadapäeval said külastajad osta soodushinnaga pileteid kogu hooaja etendustele ja kontsertidele. Kolme tunniga müüdi ära kuus saalitäit pileteid.

Sügishooajal näeb Estonias B. Britteni ooperipõneviku "Peter Grimes" kontsertettekannet ning balletilavastust "Forsythe ja Looris", mille esimese osa lavastab koreograaf William Forsythe ja teise osa rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris.

Sel sügisel läheb käima ka Baltimaade ooperimajade koostöö, mille esimeseks pääsukeseks on Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontsert "Ajastute telg: Arvo Pärt 90. Carl Orff", kus teeb kaasa Läti Rahvusooperi koor. Dirigeerib Arvo Volmer.

Võigemasti lavastatud täiskasvanute koomiksil põhinev "Väike kaval rebane" saab publikuküpseks jaanuaris. Kevadel toob prantslane Marc Ribaud lavale balleti "Asjatu ettevaatus".

120. hooajale paneb punkti antiigiaineline ooper "Charon". Andrus Kivirähki teksti ja Kaumanni muusikaga toob lavale Üllar Saaremäe.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

