Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

2022. aastal alanud rahvusraamatukogu renoveerimise üks faas jõudis 1. septembriga lõpule: ehitaja andis hoone raamatukogule üle, aga pikk tee on veel minna. Sisustus hakkab Tõnismäele jõudma järk-järgult, tänu sellele hakkavad nad aga juba septembrist üksikuid ruume välja rentima ning lähikuudel alustavad majas ka kutseõppurid ning muud haridusprogrammid.

Rahvusraamatukogu direktor Martin Öövel ütles, et tulenevalt vahepeal olnud keerulisest ajast kandus finantseerimisega seonduv üle ka nende kolimisele. "Teisisõnu oli tükk aega lahtine meie sisustuseelarve, maja karp on tõesti valmis, ehituslikult on see märgiline sündmus ja kõige keerulisem, aga selleks, et osutada teenuseid, peaks lisaks ruumidele olema ka sisustus," selgitas ta.

Sellega seoses suletakse alates 3. septembrist ka rahvusraamatukogu ajutine pind Narva maanteel, et kolida sealsed avakogud tagasi Tõnismäele ehk kuni novembrini neid teoseid laenutada ei saa. Päris suletuks edaspidi rahvusraamatukogu ikkagi ei jää, sest endiselt on avatud Solarise keskuses asuv punkt ning teatud teenuseid hakkab pakkuma ka Eesti Hoiuraamatukogu, samuti töötavad raamatukapid.

"Kui me vaatame, mis teenuseid rahvusraamatukogu üldse osutab, siis lugemissaal ehk ruum kui teenus on üks väga paljudest, kõik muud teenuseid jäävad täies mahus toimima," rõhutas Öövel.

Üks ajajärk, kus rahvusraamatukogu asus mõnda aega Tallinna südalinnas, saab septembri algusega otsa. Raamatukogu turundus- ja kommunikatsioonijuhi Liina Luhats-Ulmani sõnul on külastajate arvamused selles osas väga seinast seina olnud. "On palju positiivset, need ruumid siin on avarad ja helged, kontrast vana rahvusraamatukoguga on suur, aga siiski väga palju on ka neid, kes väga igatsevad Tõnismäge," rõhutas ta.

Tõnismäel asuv rahvusraamatukogu hoone avatakse kõigile külastajatele 2027. aasta mais.