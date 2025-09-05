X!

Portreefilmide konkurss ootab uusi filmiprojekte

Film
"Leelo: Ükskord me naerame niikuinii" Autor/allikas: Stellar Film
Film

Eesti Rahvusringhääling (ERR), Eesti Filmi Instituut (EFI) ja Eesti Kultuurkapital kuulutavad välja kümnenda portreefilmide konkursi. Kuni 10. novembrini saab esitada filmiprojekte, mis portreteerivad Eesti kultuuriloo märgilisi isikuid.

2016. aastal ellu kutsutud portreefilmide konkursi eesmärk on tutvustada Eesti jaoks olulisi kultuuriloojaid ja ühiskonnas märgilisi inimesi. Aastate jooksul valminud filmidega on talletatud loojaid ja mõtlejaid kunstnikest teadlasteni. Sel sügisel jõuavad ERR-i kanalitesse uued filmid muusik Hendrik Sal-Sallerist ja kunstnik Liina Siibist, valmimisel on dokumentaalid Marju Lauristinist, Marko Mäetammest, Raine Karbist, Jüri Järvetist, Vilja Kiislerist jt.

ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul on portreefilmid vaatajate poolt alati hästi vastu võetud. "Üks selle telesuve vaadatumaid filme oli "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii", mis sündis just läbi selle konkursi ja jõudis ETV vahendusel rohkem kui saja tuhande televaatajani. Põnevate portreteeritavate ja visiooniga dokumentalistide koostöös on ekraanile jõudnud väga palju vaatajate lemmikuid ning pole kahtlustki, et tänavune konkurss toob sinna tummist lisa," lausus Oru.

Järjekorras kümnenda konkursiga oodatakse uusi filmiprojekte inimestest, kelle tegemised on jätnud jälje Eesti kultuurilukku ja ühiskondlikesse protsessidesse. Linateosed võivad peegeldada inimese elukaart kogupikkuses või keskenduda üksikutele erilistele peatükkidele. Portreerida võib nii täies loomejõus, juba tagasivaatavat kui ka lahkunud inimest. Portreefilmi pikkus on 55–58 minutit.  

Konkursil võivad osaleda kõik Eestis asutatud juriidilised isikud, kelle põhi- või kõrvaltegevusala on filmide tootmine. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 10. november 2025.

Konkursil osalemiseks tuleb täita registreerumisvorm ning laadida üles konkursi kirjelduses nõutud dokumendid. Rohkem infot leiab SIIT.

Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali esindajatest ning sõltumatust eksperdist koosnev žürii valib esitatud projektide seast välja kuni neli filmiprojekti, mille tootmine algab 2026. aasta jaanuaris. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 42 000 eurot.

Uute portreefilmide eeldatav valmimisaeg on sügis 2027.

Varasemaid portreefilme näeb Jupiteri lehel.

Toimetaja: Karmen Rebane

