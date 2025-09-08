Õudusfilm "Kurja kutsumine 4" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 kinokülastust

Endiselt püsivad tabelis animatsioon "Pahalased 2" (kuue nädalaga 41 248 külastust) ja "Palja relvaga" (kuue nädalaga 27 636 külastust).

Uutest tulijtest jõudsid tabelisse veel komöödia "Rooside sõda" (2 914 külastust) ja animatsioon "Miisu Moxy" (1 388 külastust).

Möödunud nädalavahetuse kõige populaarsem film Eesti kinolevis oli õudusfilm "Kurja kutsumine 4. Viimased riitused", mis kogus avapäevadega 9 458 külastust.

