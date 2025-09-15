Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

Ugala teater alustas laupäeval 106. hooaega Ameerika näitekirjaniku Bekah Brunstetteri draamaga "Taeva kingitus", mille lavastas Liis Aedmaa. Selles mõtiskletakse elu ja surma, aga ka jumala ja taeva olemasolu üle, segades oskuslikult päriselulist ja väljamõeldut.

Joe ja Roberta on 30 aastat koos elanud abikaasad. Töökaaslase matustel kuuldud kõne paneb nad muigama. Kas taevas on siis tõesti olemas? Kuid pärast seda, kui Robertal avastatakse kuri haigus, ja ta käib ära teispoolsuses, pole ta endas enam nii kindel.

Lavastaja Liis Aedmaa ütles, et juba "Taeva kingitust" lugedes hakkasid teda väga huvitama inimesed, keda me laval näeme.

"See, millised inimesed nad on ja isegi kui nende teel satuvad päris suured raskused, siis jääb nendesse mingi ääretu armastus ja tahe koos nendest raskustest läbi tulla," sõnas ta.

Alden Kirss kehastab noormest, kelle jaoks on kaaslase leidmine teatavatel põhjustel raske. Kuna lavastus räägib tundlikest teemadest, siis tuleks tema sõnul saali tulla avatud meelega.

"Teksti puhul on hästi tore, kuidas ta põimib olmelise maailma ja igavikulise maailma omavahel. Publik tõenäoliselt, ma arvan, lahkub saalist pigem kerge kui raske tundega," lausus Kirss.

"Taeva kingitust" mängitakse Ugala teatri väikeses saalis.