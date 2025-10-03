Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

"Superstaar" jutustab loo muusik Ollest, kelle elu on aastaid tagasi päästnud mõistatuslik mees nimega Sügis. Kui Sügis ootamatult taas välja ilmub, vallandub sündmusteahel, mis pöörab Olle maailma pea peale. Olle on lubanud teha oma elupäästja heaks kõik, kuid ei oska aimatagi, et tema ellu naasnud Sügis on otsekui loodusjõud, kes ei kavatse enam lahkuda ja seab tema kannatuse karmilt proovile. Lugu viib vaataja kaasa tempokale ja absurdi kalduvale teekonnale, kus põimuvad tänutunne ja vajadus isikliku ruumi järele, armastuse otsimine ja leidmine.

Lavastaja Andres Noormetsa sõnul on "Superstaar" lugu segadustest ja väljapääsmatutest keeristest, kuhu hullult pöörlev maailm inimesi tõmbab. "Kõik tahavad oma ellu rahu ja tasakaalu, armastust ja õnne – selle nimel on nad valmis petma, hävitama, hulluks minema ja poliitikat tegema. Kas meie hulgas on keegi, kes teab, kuidas teha kulda ja elada igavesti?" küsis Noormets.

Lavastuse autor, lavastaja ja kunstnik on Andres Noormets. Dramaturg Esko Salervo, kostüümikunstnik Maarja Viiding, originaalmuusika autor Hans Noormets / Rozell ning valguskujundaja Villu Konrad. Osades Aarne Soro, Tanel Ingi, Adeele Jaago, Marika Palm, Martin Mill ja Oskar Punga.