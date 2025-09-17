X!

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

Film
Andres Puustusmaa
Andres Puustusmaa "Ühemõõtmeline mees" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

26. septembril jõuab Eesti kinodesse Andres Puustusmaa värske spioonidraama "Ühemõõtmeline mees".

Loo peategelane Raul (Juhan Ulfsak) elab halli elu, proovides jääda kõikjal nähtamatuks. Tema isa (Mait Malmsten) on endine KGB ohvitser, kes on hävitanud patoloogilise armukadedusega oma naise (Jaanika Arum) elu ja kujundanud pojast riigireeturi. Aastaid on Rauli vaevanud teadmatus emast ja aastaid on ta kuuleka "kullerina" jätnud peidikutesse riiklike saladustega informatsiooni.

Viimaselt ülesandelt koju minnes, satub Raul tänaval peale jõhkrale peksmisele. Ohver on hiinlanna (Yang Ge), kelle mees on hoole alla võtab ja algab nende kahe ühise keele otsimine ja teekond Hiina.

Filmi tegevus toimub paralleelselt 80ndatel, 90ndatel ja tänapäeval. Lapseea Rauli rollis teeb suurepärase soorituse Leonard Puustusmaa, noormehe eas Rauli kehastab Franz Malmsten.

Andres Puustusmaa ("Kohtunik", "Rohelised kassid", "Punane elavhõbe", "18-14") sõnul on filmi pealkiri laenatud Herbert Marcuse raamatult. "See on film sellisest inimesest, kes on ära kadunud põlvkondade vahele."

Filmi tootis Leo Films OÜ. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

