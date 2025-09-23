Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

Loo peategelane Raul elab halli elu, proovides jääda kõikjal nähtamatuks, tema isa on aga endine KGB ohvitser, kes on hävitanud patoloogilise armukadedusega oma naise elu ja kujundanud pojast riigireeturi. Režissöör Andres Puustusmaa sõnul oli tal see lugu juba pikka aega mõttes.

"Siis kui kõiksugu Simmid ja mimmid hakkasid vahele jääma ja kinni kukkusid, kohtusin ma ka Moskvas ühe inimesega, kes on põlvest-põlve luure, spiooni ja reeturi asja peal, sealt see pihta hakkas, ja mitte ainult spioonidest ja reeturitest, vaid üldse sellest, mis on reeturlus ja kuidas inimesest kujuneb selline elukas, sest me ei sünni ju reeturitena," ütles režissöör Andres Puustusmaa.

"Ühemõõtmelise mehe" tegevus toimub paralleelselt 1980, aastatel, 1990, aastatel ja tänapäeval, joonistades lahti loo inimestest, kes on režissööri sõnul põlvkondade vahele ära kadunud. Filmi ühe peaosalisena astub üles näitleja Juhan Ulfsak, kes on varem Puustusmaaga korduvalt koostööd teinud, astudes üles nii filmis "Rotilõks" kui ka mängufilmis "Punane elavhõbe".

"Andresega on väga sujuv töötada, seekord oli võib-olla veel kõige sujuvam. Ma olen varem ka seda öelnud, et Andres on väga hea näitleja-režissöör, ta oskab väga häid märkusi öelda, ja mitte öelda, kui ei ole vaja, seega väga positiivne," ütles näitleja Juhan Ulfsak.

Ulfsaki kõrval mängivad filmis veel mitmed teised tuntud Eesti näitlejad, näiteks Mait ja Franz Malmsten, Jaanika Arum, Elmo Nüganen ja Pääru Oja. Ühes keskses rollis näeb aga aastaid Venemaal ja Saksamaal töötanud hiina näitlejat Yang Ge'd, kes mäletab kolm aastat toimunud võtteperioodist ennekõike külma ilma.

"See oli minu jaoks väga äge võimalus, et ma sain hiina näitlejana Eesti filmis peaosalist kehastada. Mitte lihtsalt mängida, vaid peaosas üles astuda. Ma ei ole veel filmi näinud, aga ootan seda huviga. Sellest on möödas väga pikk aeg, umbes kolm aastat, aga olen väga põnevil," ütles näitleja Yang Ge.