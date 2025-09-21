Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

Sõbrad Puustusmaa ja üks filmi peaosatäitjatest Mait Malmsten on pikalt koos liikunud ning ka teatrilavadel koos töötanud. Meeste sõnul teeb see koostööd lihtsamaks. "Mul ei tule kurja märkust mõttessegi," tõdes Puustusmaa.

"Pikaaegne teineteise tundmine on lihtsalt hea. Võib-olla peab väga palju vähem asju rääkima ja saame teineteisest aru," lisas Malmsten.

Filmi pealkiri on laenatud saksa-ameerika filosoofilt Herbert Marcuse'lt. "Ta kirjutas 70-ndatel raamatu pealkirjaga "Ühemõõtmelised inimesed", mis lihtsalt öeldes räägibki ajupestud inimestest, kes ei pea mõtlema ja ainult teevad. Teevad seda, mida valitsus, režiim ja ülemused käsivad. See on ka meil praegu maailmas nähtav, eriti ida pool. See sobis meie tegelastega, eriti peategelasega hästi ja nii pealkiri sündiski," selgitas Puustusmaa.

Filmi tegevus toimub nii tänapäeval kui ka 1980. aastatel ja 1990. aastatel. "Stsenaariumi ma kirjutasin enne sõda ja hämmastav on, et kui ma seda nüüd ekraanil vaatan, siis ta on päris nagu praegune päev. See närv ja seisund, mis seal filmis on, on praegune hetk. Niimoodi sattus," lisas režissöör.

"Idee või ajend tuli ikkagi sellest, et mis või kes on "reetur". Mitte niivõrd spioon, aga kes on reetur. Kodumaareeturid, iseenda-reeturid, perereeturid. Mis viib inimese selleni või miks ta selliseks kujuneb, see pakkus mulle huvi."

Malmsten kehastab filmis KGB liinis töötavat inimest. "Sellise "toreda" inimesega, kes millegipärast on oma muud tajud maailmaga tasalülitanud, peale selle, et kus ta töötab. See, kus ta töötab ja mida ta teeb, on tema jaoks elu defineeriv. Millegipärast ta arvab, et ka tema poeg võiks seda sama teha. Ümberringi inimesed võiksid tema arvates sellised olla. Eks ta siis seal oma heitlusi läbi elab," selgitas näitleja.

Mait Malmsteni tegelase poja Raul rolli täidavad kolm erinevat näitlejat. Kõige nooremat Rauli mängib Leonard Puustusmaa, režissööri poeg, veidi vanemat, aga endiselt noort Rauli Franz Malmsten ja kõige vanemat poega Juhan Ulfsak.

Ta tõdes, et filmiplatsil kunstnike loodud 80-ndate õhustikus viibimine meeldiv ei olnud. "See atmosfäär, mis korraks tekib, ega selles väga midagi toredat ei ole," nentis ta. "Aga mingisugune nostalgia ikka tekib, kuna me oleme natukene aega sellel ajal elanud, aga tõesti, see ei ole meeldiv. See ümbrus, mis oli meie jaoks kujundatud, et oleks 80-ndad, oli ikkagi natukene nukker."