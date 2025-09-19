X!

Illustraator Reda Tomingas: tulin Eestisse seiklusi otsima

Kunst
Foto: Ken Mürk/ERR
Kunst

Kultuurisaate "OP" uus kunstnik on leedulanna Reda Tomingas, kes kolis koos eestlasest abikaasaga Vilniusest Eestisse seiklusi otsima. Tomingas on suurte kogemustega illustraator, kes kasutab piltide loomisel digitehnikat.

"Võttis natuke aega, et Vilniusest Eestisse jõuda. Ma kohtusin oma eestlasest abikaasaga Rootsis, elasime kümme aastat Vilniuses ja siis mõtlesime, et on aeg tulla Eestisse seiklusi otsima. Paar aastat elasime Tartus, aga seal oli natuke liiga vähe seiklusi. Nüüd elame Tallinnas," ütles illustraator Reda Tomingas.

"Eesti keel ja eesti nimed on need, mis teevad minu elu natuke vähem magusaks siin Eestis, aga eesti perekonnanimed on väga head, sest nad alati tähendavad midagi. Ma olen oma botaanilise perenimega väga rahul," muheles Tomingas.

Kunstnikule meeldib eesti imeline loodus, sest siin on loodusvormid, mida Leedus ei ole. "Suured joad, kõrged pankrannikud, sinine savi ja fossiilid."

Tomingase raamat "Fotosüntees" on taimedest ja veel paljust muust. "Minu lemmikpeatükk on see, kus räägitakse taimedest avatud hoonetes."

Piltide tegemiseks kasutab ta digitehnikat. "Võtan foto ja panen selle peale erinevaid värve," selgitas Tomingas.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "OP", saatejuht Owe Petersell

Samal teemal

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: Aliis Aalmanni algus novellikirjanikuna on vägev

08:09

Illustraator Reda Tomingas: tulin Eestisse seiklusi otsima

18.09

Tambet Tuisk: ma ei arvanud, et minust saab "Armukelmi" režissöör

18.09

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

18.09

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

18.09

Tartu 2024 põhiprogrammi kuulnud sündmused kogusid üle 1,3 miljoni külastuse

18.09

Raudsep: kultuuritöötajad jäävad Eesti keskmisest palgast endiselt väga kaugele

18.09

Galerii: Edgar Valteri illustratsioonipreemia pälvisid Zarip ja Plats

18.09

"Steinway 10" kontserdil esinevad Holger Marjamaa trio ja Ameerika laulja Alicia Olatuja

18.09

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

18.09

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

17.09

Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

18.09

Tambet Tuisk: ma ei arvanud, et minust saab "Armukelmi" režissöör

18.09

Undusk: emast elulooraamatu kirjutamine meenutas detektiivromaani tegemist

18.09

Kadrioru galeriis avati kümne Briti kunstniku ühisnäitus "Natuur" Uuendatud

18.09

Galerii: Kullar Viimse film "Torn" jõudis kinodesse

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

17.09

Pildid: Paasikul toimusid Katariina Aule debüütfilmi "Koerte kasvandik" proovivõtted

18.09

Galerii: Edgar Valteri illustratsioonipreemia pälvisid Zarip ja Plats

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo