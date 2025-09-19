Illustraator Reda Tomingas: tulin Eestisse seiklusi otsima

Kultuurisaate "OP" uus kunstnik on leedulanna Reda Tomingas, kes kolis koos eestlasest abikaasaga Vilniusest Eestisse seiklusi otsima. Tomingas on suurte kogemustega illustraator, kes kasutab piltide loomisel digitehnikat.

"Võttis natuke aega, et Vilniusest Eestisse jõuda. Ma kohtusin oma eestlasest abikaasaga Rootsis, elasime kümme aastat Vilniuses ja siis mõtlesime, et on aeg tulla Eestisse seiklusi otsima. Paar aastat elasime Tartus, aga seal oli natuke liiga vähe seiklusi. Nüüd elame Tallinnas," ütles illustraator Reda Tomingas.

"Eesti keel ja eesti nimed on need, mis teevad minu elu natuke vähem magusaks siin Eestis, aga eesti perekonnanimed on väga head, sest nad alati tähendavad midagi. Ma olen oma botaanilise perenimega väga rahul," muheles Tomingas.

Kunstnikule meeldib eesti imeline loodus, sest siin on loodusvormid, mida Leedus ei ole. "Suured joad, kõrged pankrannikud, sinine savi ja fossiilid."

Tomingase raamat "Fotosüntees" on taimedest ja veel paljust muust. "Minu lemmikpeatükk on see, kus räägitakse taimedest avatud hoonetes."

Piltide tegemiseks kasutab ta digitehnikat. "Võtan foto ja panen selle peale erinevaid värve," selgitas Tomingas.