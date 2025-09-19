Uue muusika reede: Villemdrillem, Liis Lemsalu, Stefan, Yasmyn

Selle nädala reede tõi korraliku kodumaise staaride paraadi. Uued lood Villemdrillemilt ja Liis Lemsalut, An-Marlenilt, Stefanilt ja Yasmynilt. See-eest on välismaal pigem vaikne nädal. Pärast seitset aastat on uue albumiga maha saanud Cardi B ning Lola Young proovib suures popis kanda kinnitada.

Villemdrillem ja Liis Lemsalu – "Kas tuled ka?"

Tundub, et Villemdrillemi jutt laulutundides käimisest ja soovist oma muusikas rohkem meloodiaid kasutada vastab täielikult tõele. Mitte, et meil oleks olnud otseselt põhjust selles kahelda olnud, natuke saime aimu ka "Klepto" ja "Oliveri" peal, aga nii puhtakujulist ja välja töötatud Villemdrillemi refrääni, nagu värskel singlil Liis Lemsaluga, me veel kuulnud ei ole. Loo valmimisele aitasid kaasa Karl Killing ja Soome produtsent Wille Mannila.

Yasmyn – "Kõik Mis Ma Vajan"

Yasmyn andis plaadifirma Maison Beast Entertainment alt välja topeltsingli "Kõik Mis Ma Vajan" ja "Don't Wanna Be". Mõlemad lood leiavad koha ka Yasmyni neljandal sooloalbumil, mis ilmub veel sel aastal. Eestikeelne lugu "Kõik Mis Ma Vajan" sai impulsi möödunud aastal ilmunud loost "Hoitud" koos Karl Killinguga. "Eestikeelset muusikat ei ole ma kunagi endale väga omaseks pidanud – kirjutamine eesti keeles ei tundunud loomulik. Kuid pärast koostööd Killinguga tekkis mul soov end proovile panna."

Sofia Rubina – "I'm on my way"

Sofia Rubina tähistab 40. sünnipäeva uue singliga, mis ilmus Inglismaal tegutseva iseseisva plaadifirma LRK Records alt. Inspiratsiooni ammutab Rubina enda sõnul legendaarsetelt soul'i-lauljatelt nagu Chaka Khan, Angie Stone ja N'Dambi, tuues nende energia ja hoiakud 2025. aastasse. "Ajatu soul,mis kõlab värskelt tänases päevas."

An-Marlen – "Trügige must mööda"

Viis kuud pärast aprillis ilmunud "Peeglit" on An-Marlen tagasi uue looga, mis valmis laulukirjutamislaagris koos Markus Palo ja Inga Tislariga. "Loo kirjutamise ajal olin hetkes, kus mul ei olnud peale Eesti Laulu muusikas grammigi inspiratsiooni olnud. Eks artistina on see tunne üpriski ebamugav, aga sain looga enda seest välja öeldud, et mul on oma tee ja aeg kõige tegemiseks," sõnas laulja ise.

Stefan – "Eiffel"

Stefani värske lugu sai tehtud koos Steven Ilvesega ning kurbromantilist pala toetab ka vendade Eskode üles võetud muusikavideo.

Uudo Sepp – "Silmapiir"

Superstaarisaate kuuenda hooaja võitja Uudo Sepp andis välja uue akustilise ballaadi, mis valmis koos Andres Estnaga, kes on ka loo produtsent.

Cardi B ja Kehlani – "Safe"

Jah, Cardi B viimasest albumist on vahepeal läinud mööda seitse aastat. Vahepeal on küll tulnud edukaid singleid ja koostöid, aga täiesti arusaadav on, kui viimase paari aasta jooksul on meelest läinud, et Cardi B pole lihtsalt niisama kuulsus, vaid on ametilt ikkagi räppar-muusik. Reedel tuli Cardi välja 23 loo ja ühe tunni ja 11 minutit kestva albumiga, mis üldiselt täis uut muusikat, kui 2021. aasta "Up" ja 2020. aasta "WAP" välja arvata. Kaasa teevad Kehlani, Summer Walker, Lizzo, Cash Cobain jt.

Wednesday – "Phish Pepsi"

Ameerika indie-roki ansambel Wednesday avaldas oma kuuenda albumi "Bleeds", kus lõdva ja tujuka roki sees kuuleb ka parajalt erinevaid kantrivärvinguid.

Zayok – "My jinxxxx"

Veel võrdlemisi tundmatu Ameerika glitch popi ja digitaalse RnB artist Zayok avaldas tekstuurse ja kihilise albumi "In elsewehere", mis kuulajat pingsalt kikivarvul hoiab.

Helado Negro – "More"

Helado Negro annab novembris välja uue lühialbumi "The Last Sound On Earth" ning sillerdav, plinksuv ja plõnksuv "More" on esimene singel sellelt.

Ashnikko – "Smoochie Girl"

USA ekstsentrilise olemise ja välimusega laulja-räppari Ashnikko neljas singel oktoobris ilmuvalt albumilt.

Raye – "Where Is My Husband!"

2024. aasta kevadel toimunud Brit Awardsidelt rekordilised kuus auhinda koju viinud Raye pakkus kuulajatele esimest maiku oma teiselt stuudioalbumilt.

Destroy Lonely – "Leash"

Playboi Carti plaadifirma Opium all tegutsev kaasaegne räppar Destroy Lonely avaldas oma kuuenda albumi/miksteibi, mis kannab just sellist, võib vist öelda, nime: "</3³".

Santaklara – "Your loss"

Veel üks hea lisandus ja näide juba võrdlemisi pikka nimekirja tänavustest lauludest, kus noored räpparid võtavad eeskuju Pharrellilt ja The Neptunesilt.

Lola Young – "F**k Everyone"

Lola Young avaldas oma kolmanda täispika albumi, millega loodab teha kindlaks, et kas temast saab rahvusvaheline popstaar või see tüdruk, kes laulis seda ühte laulu. Albumilt "I'm Only F**king Myself" leiab lisaks neljale varem ilmunud singlile veel 10 uut laulu, kuid mitte ühtegi külalist.

